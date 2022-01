¿El covid te respira en la nuca? Recomendaciones para cortar la cadena de contagios en la Ciudad de México.

Porque tu tío Chilango soy, te traigo algunas recomendaciones para cortar la cadena de contagio por covid o ayudarte a mantener la calma si resultaste positivo.

Primero que nada, si presentas algún síntoma como tos, voz ronca, dolor de garganta, escurrimiento nasal o cuerpo cortado lamentamos informarte que es probable que tengas covid y lo mejor es aislarte.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se debe mantener una cuarentena de 14 días desde el momento en que se tienen contacto con alguien positivo conformado o de la aparición de síntomas.

También mencionaron que no es necesario realizarte la prueba para confirmar que seas positivo.

¿Tienes síntomas o saliste positivo? Ve hablando con los familiares y amigos con los que tuviste contacto en los últimos días.

Si durante tu aislamiento te sientes bien; no presentas oxigenación menor de 90 o episodios de temperatura de 38º C o más no debes alarmarte.

Pero, si la situación se complica puedes acudir a tu unidad de salud más cercana, llamar al Locatel 55 5658 1111 o mandar SMS al 51515.

También algo para tomar en cuenta es que si eres adulto mayor o persona con comorbilidades, como diabetes o cáncer, debes acudir a la unidad de salud más cercana para recibir atención.

Pero ¿y la chamba? Las autoridades mencionaron que se acordó con las cámaras empresariales que los empleadores no tienen porque pedir una prueba positiva o negativa para ausentarte de tus actividades.

De igual manera el IMSS lanzó el Permiso COVID 3.0, el cual ya está disponible para derechohabientes.

Cof, cof, si todavía no tienes tu esquema completo o no tienes ninguna de las dosis te invitamos a que acudas a las jornadas para vacunación de rezagados.

El pasado martes 11 de enero, Eduardo Clark, director general de gobierno digital en la Agencia Digital de Innovación Pública dio a conocer que hasta el momento en la CDMX los ingresos hospitalarios muestran que el 76% de los internados no cuentan con vacuna, el 5% con una dosis y el 19% con las dos dosis.

Por último pero no menos importante es que sigamos con las medidas sanitarias que ya conocemos; uso de cubrebocas, lavado constante de manos, sana distancia, estornudo de etiqueta, gel antibacterial y de ser posible evitar aglomeraciones.