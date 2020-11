¿Qué tal las cámaras? ¿La batería rifa? Probamos el iPhone 12 y esto es lo que vimo en el más nuevo smartphone de la manzana.

Año tras año las compañías tecnológicas lanzan nuevas versiones de sus productos, algunos con cambios significativos y otros con algunos ajustes apenas perceptibles, pero si en algo se ponen los ojos siempre es en lo que hace la marca de la manzanita. Este extraño 2020 ha traído consigo el iPhone 12 y le echamos ojo para ver qué tal va.

El iPhone 12 llegó con un diseño para los nostálgicos, pues recuerda un poco al 5, esto gracias a sus marcos cuadrados, que se adaptan a la tendencia que vimos en las versiones premium de las tabletas de la compañía desde hace un par de años.

Cómo es el iPhone 12

Foto: Eduardo García Manríquez

Antes que nada, recordemos que los de Cupertino presentaron cuatro versiones de su gadget insignia: mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max. Tanto la versión pequeña como la más grande serán lanzadas el viernes 13 de noviembre, mientras que las otras dos vieron la luz el pasado 6 de noviembre. Aquí nos enfocaremos en revisar la versión “normal” —por llamarlo de una manera—, es decir la 12.

A primera vista pareciera ser similar a su antecesor, pero el secreto está dentro. Vayamos por partes. Por fuera, además del diseño cuadrado, que se siente bien y le da una sensación de mejor agarre, nos encontramos con un peso considerablemente más ligero en comparación al del año pasado, algo que se agradece en épocas de smartphone enormes.

(Algo muy importante para tener en cuenta es que la versión mini y el iPhone 12 cuentan con las mismas especificaciones, excepto el tamaño, pues el pequeño mide 5.4 pulgadas y el normal 6.1)

La pantalla

Foto: Eduardo García Manríquez

Este año al fin recibe una pantalla OLED con tecnología Super Retina XDR, de 6.1 pulgadas, que está protegida por un frente de Ceramic Shield. ¿Qué es eso? Un recubrimiento que, según aseguran, puede resistir hasta cuatro veces más que la generación anterior (hemos visto algunos videos de resistencia y la verdad es que sí sorprende; ya cada quien decidirá si quiere aventar sus dispositivos para comprobarlo).

Si bien muchos entusiastas de la tecnología se quedaron con ganas de ver los 120 hz de taza de refresco en la pantalla (que hace que se vea más fluido el scrolleo), lo cierto que es no hay queja con la actual, pues tiene hasta el doble de brillo que el 11, lo cual se nota mucho bajo el sol: cuenta con lo necesario y lo hace bien.

Por dentro

Foto: Eduardo García Manríquez

Es bien sabido que los teléfonos de la manzana están diseñados para su propio sistema operativo y viceversa, es decir: su chip A14 Bionic fue creado para andar como avión dentro del iPhone 12. Puede que de entrada no nos diga nada y muchos digan que su RAM es poca comparada a tal o cual dispositivo, pero hay algo que es muy cierto: son los primeros smartphones en contar con un chip de 5 nanómetros; eso significa años de avances tecnológicos que pocos dispositivos tienen y que se traduce en un chip hasta 50% más rápido que otros.

Todo lo anterior nos otorga un dispositivo sumamente fluido hecho para iOS 14 (su más reciente sistema operativo que ya incluye widgets) y que no te dará lata por varios años; nada de lentitud o que fallen las aplicaciones o que no se actualicen. Por ejemplo, en encender no tarda más de 10 segundos y las aplicaciones abren de inmediato, al igual que el cambio entre apps es rápido.

A pesar de tener un nuevo chip, lo cierto es que hay cosas que no han cambiado mucho, como el Face ID. Sí, es muy seguro y eficiente, y cuando guardas tu rostro lo hace más rápido, pero en esta era covid-19, la mascarilla y el desbloqueo facial no se llevan nada bien. Quizá habría venido bien un desbloqueo por huella similar al del iPad Air, pero claro, son diseños que se trabajan con más de una año de anticipación y pues, en aquel entonces este coronavirus aún no lo tenían considerado.

Una de las novedades que introdujeron en esta generación es MagSafe, una tecnología que conocimos en los cargadores de las Mac previas a la era USB-C. Los cuatro nuevos modelos cuentan con imanes que garantizan una carga inalámbrica de gran potencia, claro que con sus accesorios, y compatibilidad con carcazas y guarda tarjetas de la manzana.

Por cierto, el iPhone 12 es el primero de la manzana en contar con 5G; sin embargo, no nos enfocamos en ello pues nuestro país aún no cuenta con ese tipo de tecnología.

Todo está en la cámara

Foto: Eduardo García Manríquez

El iPhone 12 cuenta con dos cámaras que, en conjunto con el nuevo chip de esta generación, dan una experiencia ideal sin necesidad de tener decenas de megapixeles: no todo está en la cantidad de pixeles, la tecnología de los chips juegan un papel muy importante. Encontramos una ultra gran angular (para capturar más en la toma sin necesidad de alejarnos) y otra gran angular.

Su desempeño en video es sobresaliente (de hecho, si tienes de un iPhone X en adelante, ve a los ajustes de video y selecciona grabar en 4K y 60 cps, vas a ver que es una chulada).

Es sabido que las cámaras de estos dispositivos son de las más funcionales para los usuarios “de a pie”, pero el Modo Noche que ofrece el iPhone 12 nos ha dejado muy sorprendidos, pues en escenarios con muy poca luz logras fotografías muy buenas, pues la cámara gran angular permite la entrada de más luz y eso ayuda bastante a que tanto videos como fotos luzcan increíbles.

Este es un ejemplo de una foto tomada con muy poca luz con el Modo Noche:

Foto: Eduardo García Manríquez

¿Vale la pena el iPhone 12?

Foto: Eduardo García Manríquez

Como siempre, esa opinión final será tuya. Lo más importante a evaluar es si tienes la capacidad para gastar en este dispositivo, cuyo precio base es $22,499 y $19,999 en el mini, ambos con con 64 GB de memoria.

Si tienes un 11, no, no vale la pena hacer el cambio al iPhone 12. Los cambios no son tan importantes, incluso viniendo de un Xs o Xr.

¿Recuerdas que estos dispositivos ya no incluyen audífonos ni cargador? Es cierto, muchos ya tienen cuadritos cargadores de otros dispositivos, pero lo que no te dice la compañía de la manzana es que el cable que incluye su teléfono ya no es compatible con ellos, pues ahora tiene una salida USB-C que no le queda a los antiguos cubos, por lo que tendrás que conseguir sí o sí uno de sus adaptadores para cargar, aunque, eso sí, hará que tengas carga más rápida.

Estéticamente hablando, el dispositivo es muy lindo. Muchos dirán que el teléfono no tiene 120 hz en la pantalla, más batería, lector de huellas bajo la pantalla o más megapixeles en las cámaras, pero la verdad es que estos gadgets están hechos para los avances que tienen funcionen de maravilla, algo que no pasa en dispositivos que tienen tecnología muy novedosa; por ejemplo, luego fallan los desbloqueos en las pantallas en ciertos dispositivos, por mencionar uno.

El iPhone 12 es un teléfono conveniente para quienes, en esta época de estar en casa, necesitan estar conectados siempre, ya sea que tengas muchas juntas de trabajo o tomes clases virtuales, no te va a dejar tirado. Puedes realizar varias tareas a la vez y administrar todo desde la palma de tu mano. Tú mejor que nadie sabrá si es el dispositivo que buscas.