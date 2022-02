¿En qué casos se debe hacer una revisión post covid? ¿Es igual para todos? Esto es lo que explicaron los especialistas de la UNAM.

¿Tos? ¿Te cansas muy rápido? Los especialistas explican en qué casos se debe acudir a una revisión post covid.

Las secuelas más comunes después de enfermar por la covid-19 son la dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos seca, fatiga, ansiedad y depresión.

“Son las afectaciones que se ven durante más tiempo; hay quienes duran un año con ellas y son las que hemos visto un poco más en la clínica.”, señaló Karen Centeno, responsable del Área de atención Cardiorrespiratoria de la Clínica de Fisioterapia de la ENES León.

La especialista de la UNAM indicó que gran medida los pacientes tienen miedo de volverse a contagiar o no realizar sus actividades como antes.

Aunque también hay casos en los que las personas después de padecer covid, no tienen ninguna secuela.

Pero ojo, porque Centeno aseguró que es necesario que todas las personas que padecieron esta enfermedad sin importar la gravedad de su caso, deben realizarse una revisión post covid.

“Si tuvieron Covid-19 y no fueron tratados –son pacientes leves o moderados, que se atendieron en casa, no necesitaron oxígeno y no se hicieron un chequeo posteriormente– tienen más riesgo de que en caso de reinfección se vean afectados sus pulmones, ya que el órgano pasó por una neumonía u otro padecimiento dependiendo de la gravedad de su caso.”, explicó.

También señaló que es importante acudir a una revisión post covid para verificar el estado de los pulmones y comprobar que no hay riesgo de ocasionar una fibrosis pulmonar.

En caso de que lo exista y se da una reinfección, podría complicarse.

“Por eso, siempre debemos acudir con un experto para una revisión, por leve que haya sido nuestro caso, no está de más.”, afirmó la experta de la máxima casa de estudios

Ahora que ya sabes la razón por la que es importante acudir a una revisión post covid, ¿sabías cuál es el proceso para retomar tu rutina de ejercicio después de padecer covid?