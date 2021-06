Alrededor de 80 mil alumnos y 10 mil maestros participaron este 7 de junio en el regreso a clases presenciales en CDMX, según cifras de las autoridades.

Después de 14 meses, este lunes 7 de junio se reanudaron las clases presenciales en CDMX.

La Autoridad Educativa Federal detalló que páuteles de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Especial, públicos y privados, retomaron sus actividades presenciales.

Con mochila al hombro, el uniforme bien puesto y cubrebocas, alrededor de 80 mil alumnos y 10 mil maestros regresaron a los salones.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinabaum, quien detalló que mil 103 escuelas —entre ellas 716 privadas— abrieron sus puertas este lunes.

La Primaria Ignacio Zaragoza, en Iztacalco, fue uno de los planteles que participó en el regreso a clases presenciales en CDMX.

Antes de ingresar al plantel, los alumnos pasaron por un filtro de seguridad.

Fotos: Daniel Augusto / Cuartoscuro.

En ese lugar, el personal educativo entregó una carta responsiva a padres y madres de los menores. También verificaron el uso adecuado del cubrebocas, tomaron la temperatura de los menores y les proporcionaron gel desinfectante.

Tras pasar el filtro, los alumnos fueron guiados por sus profesores hasta las aulas en las que tomarían clases, indica un reporte del diarioReforma.

“No se quiten el cubrebocas, no se toquen ni se abracen. No compartan su lunch, pero sí pueden decirse que les da mucho gusto verse cuando se encuentren con sus amiguitos, como a mí me da gusto verlos”, dijo una maestra a 10 alumnos.

Otra de las escuelas que participó en el regreso a clases presenciales en CDMX fue la Escuela Secundaria Diurna 89 “República de Ecuador”, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En ese plantel, las puertas se abieron 15 minutos antes de las 8:00 de la mañana.

Nebid, alumno de tercero de secundaria, se dijo “emocionado” por el regreso a clases presenciales en CDMX, de acuerdo con un reporte deMVS Noticias.

“En lo personal a mi me encanta venir a la escuela. Pues nervioso y me siento también en parte triste porque se ve aquí tal vez ya no vea a varios de mis amigos”, comentó el joven.

La mamá de Nebid explicó que ya era “justo y necesario” el regreso a clases presenciales en CDMX, debido a que ha sido complicado tener acceso a internet y continuar con las clases a distancia.

“La verdad es que si es un gran apoyo que los maestros empiecen a dar clases, personas como yo que trabajan se nos hace muy difícil”, indicó la señora Pamela Ambriz.

Otra de las escuelas que participó en el regreso a clases presenciales en CDMX fue la secundaria 267 Teodoro Flores, de la colonia San Miguel Teotongo, en Iztapalapa.

Fotos: Daniel Augusto / Cuartoscuro.

En esa secundaria, los maestros solo darán asesorías a los estudiantes.

“Están asignadas aulas para maestros con su asignatura y los alumnos van a subir, acompañados de un adulto a entregar trabajos y a recibir algún tipo de asesoría por parte de los docentes”, explicóla directora Mariana Francisca Carrasco Cruz, según reporta El Heraldo de México.

Con el inicio de las asesorías en esa secundaria, unos 40 añumnos fueron distribuidos con profesores de distintas materias.

Así fue el operativo de regreso a clases presenciales en CDMX

Seis mil agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participaron en el operativo Regreso Voluntario a Clases Presenciales 2021.

En el plan de seguridad participaron policías Preventivos, de la Bancaria e Industrial, Auxiliar, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito apoyados de 350 vehículos y un helicóptero Cóndor asignado para cualquier emergencia.

Las autoridades detallaron que el operativo por el regreso a clases presenciales en CDMX se implementará a la entrada y salida de los turnos matutino y despertino.

A continuación te compartimos fotos y videos del regreso a clases presenciales en CDMX.

La @SSC_CDMX implementa el operativo "Regreso #Voluntario a Clases Presenciales 2021" con más de 6 mil efectivos desplegados en la #CdMx.

Para el Regreso A Clases presenciales en la CDMX, niñas y niños pasaron un par de filtros sanitarios. Primero se les tomó la temperatura, después se les aplicó gel antibacterial y sanitizante, en primaria de Iztacalco.



En la Secundaria 148 de Iztacalco!

Este lunes se tuvo el regreso a clases presenciales en la CDMX, como en la primaria Ignacio Zaragoza de la alcaldía Iztacalco, donde retornó el 30% de la población escolar con las medidas sanitarias requeridas y una carta de corresponsabilidad firmada por los padres de familia.

En el 🏫 Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos estamos listos para el regreso a clases presencial voluntario 🧑‍🏫 y, además, fortalecemos el Campus Virtual 💻 para continuar con nuestro sistema híbrido de enseñanza.

Juntas y juntos 🙋‍♀️🙋‍♂️vamos a salir adelante. 😷👍



Juntas y juntos 🙋‍♀️🙋‍♂️vamos a salir adelante. 😷👍 pic.twitter.com/36CMrfe0er — Gobierno CDMX (@GobCDMX) June 7, 2021

¡Es hoy, es hoy! Así fue el regreso a clases presenciales en la CDMX.



Los detalles con @efrenarguelles en #Imagen Noticias con @franciscozea por @ImagenTVMex pic.twitter.com/qrq3fZMNwK — Excélsior (@Excelsior) June 7, 2021

Recuerda que el regreso a clases presenciales es opcional. Cada escuela decidió si reabría sus instalaciones.