¿Qué es Blue Monday? ¿El lunes más triste del año de verdad existe? Esto es lo que expertos dicen al respecto de este día.

Desde hace años se ha considerado que el tercer lunes de enero es el día más triste del año, pero, ¿es esto cierto? ¿qué es Blue Monday?

Blue Monday surgió hace 16 años gracias a una campaña publicitaria en la que se mencionaba que, tomando en cuenta factores como deudas navideñas, clima y motivaciones de cambio, el tercer lunes de enero era el día más triste del año; de acuerdo con información de Gaceta UNAM.

Si bien esta campaña tomaba como base una ecuación desarrollada por el investigador Cliff Arnall, no hay ninguna base científica que compruebe que hoy es el día más triste del año. Es decir: el Blue Monday no existe y el tercer lunes de enero no tiene algo especial que nos haga sentir tristes.

No obstante el considerar este día como el más triste, sí puede afectarnos.

¿Qué es Blue Monday?

Hugo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología, explicó en entrevista en 2019 con Gaceta UNAM, que el declarar este día como el más triste puede afectar a grupos vulnerables.

“Hay un sector de la población que puede ser susceptible a sugestionarse con la idea: los jóvenes”, explicó el especialista. Esto se debe a que los jóvenes son más influenciables.

De esta manera, al pensar que es el día más triste, hacen correlaciones que no existen. Por ejemplo, si algo les pasa, están seguros que es por causa del Blue Monday.

Críticos del día más triste del año señalaron a CNN que atribuir la depresión clínica a causas externas como los días que han pasado desde Navidad, puede afectar a las personas que padecen esta enfermedad. Pues básicamente les sugieren que su condición se resuelve simplemente con unas vacaciones en un sitio donde el clima sea mejor.

El Blue Monday no existe, pero la depresión, la tristeza y el Trastorno Afectivo Estacional sí. Así que si te sientes mal, no dudes en buscar ayuda con tus seres cercanos y con profesionales.

