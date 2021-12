¿Alguna vez te has preguntado por qué es mejor no usar musgo para el pesebre? El musgo es de suma importancia para el medio ambiente.

¿Alguna vez te has preguntado por qué es mejor no usar musgo para el pesebre? Aunque parece una práctica inocente y hasta una tradición que ha sobrevivido muchos años, el usar esta especie para la decoración navideña provoca un gran problema para el ambiente.

El doctor Claudio Delgadillo Moya, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nos explicó que en México existen casi mil especies de musgo; su variedad es tan extensa que, además de los “tapetitos” que todos conocemos, hay otras especies que crecen de manera diferente.

Su papel en el ambiente es de suma importancia. Además de retener el agua, sus características le permiten a otras plantas germinar y crecer adecuadamente, evita la erosión del suelo y es refugio de infinidad de organismos.

A diferencia de otras plantas o especies, el musgo no puede ser cultivado, por lo que lo recolectan directamente de los bosques. Así como lo lees, el musgo que compras en el mercado viene de un bosque.

Opta por no usar musgo para el pesebre

Aunque suelen recolectarlo en distintas épocas del año, ya sea para adornos florares u otros usos, la época navideña es la temporada en la que más se extrae musgo de los bosques.

El problema es que el musgo puede tardar hasta años en volver a crecer. “Los daños que ocasiona la retirada de los musgos no solo se queda en eso, empieza la erosión del sustrato, las capas del sustrato se quedan libres y son arrastradas por el viento o por el agua y se va la oportunidad de que se regeneren los musgos. No se regeran rápido”, nos explica el doctor.

Y al no haber musgo desaparecen las condiciones para que las plantas crezcan como deben.Así que lo mejor es que uses otro tipo de adorno para tu pesebre, pues como dice el doctor Delgadillo “todavía no nos llega el momento de ver las consecuencias de nuestros actos, pero algún día llegará”, y tal vez cuando nos demos cuenta ya sea demasiado tarde.

¿Quién cuida al musgo?

Si bien no existe una ley que prohiba totalmente la recolección de musgo, sí existe una regulación para esta práctica, tanto para su aprovechamiento, transporte y recolección.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación para recolectar musgo y heno hay que respetar ciertas especificaciones como “aprovechar en manchones o franjas de 2 metros de ancho como máximo… y extrayendo máximo 50% de las existencias en cada sitio aprovechado para asegurar su regeneración. No se podrá aprovechar el mismo sitio hasta que se haya recuperado completamente”. Además, hay que hacer un trámite para que te dejen hacer todo esto.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente son los encargados de vigilar que la Norma Oficial Mexicana sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales no maderables se cumpla. Sin embargo, lo mejor es no usar musgo para decorar el pesebre. ¡Hay que cuidar al ambiente!

