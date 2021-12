Usuarios reportaron alzas de hasta 80% en los viajes que realizan en los transportes por applicación, pero ¿a qué se debe esto? Te contamos.

Usuarios del servicio de taxi por aplicación denunciaron las altas tarifas de Uber y otras plataformas.

De acuerdo con los usuarios, en tramos cortos o que comúnmente usan, las tarifas se elevaron al doble.

“En general de (Metro) Tacubaya a mi casa, me cobraban como $120 y ahora es cerca de $199 aproximadamente y si hay tráfico o es hora pico, son cerca de $400”, señaló una de las usuarias.

Ante estas manifestaciones, Uber explicó a qué se deben estos precios tan altos.

Tarifas de Uber: ¿cuánto y por qué tan caro?

Si ya te pasó que uno de los viajes te salió “cariñoso”, debes saber que esto fue lo que explicó la plataforma.

La plataforma dijo que debido a que las ciudades están retomando la actividad y por las fiestas decembrinas se están presentando estos incrementos en los viajes y precios.

Además, explicó que estos aumentos a las tarifas de Uber se dan de la siguiente manera cuando la demanda del servicio también se eleva.

“Un multiplicador de la tarifa actual se activa, aumentando momentáneamente el precio de su viaje; invitando a que un mayor número de socios registrados en la app presten sus servicios”, aseguró en un comunicado.

Sin dar más detalles sobre el alza de las tarifas de Uber o el tiempo que se mantendrán de esta manera, la plataforma indicó que “lamentan los inconvenientes”.

¿Qué dicen los usuarios?

Las personas que se han manifestado a través de las redes sociales, señalan que en algunos casos las tarifas aumentaron en 80% así como el tiempo de espera, que llega a ser de hasta 30 minutos.

“En general lo uso por seguridad. Cuando salía tarde del trabajo o andaba en lugares que no conocía, pues me iba en Uber. De hecho he vuelto a usar taxi normal, aunque sea para trayectos pequeños.”, contó una usuaria a Chilango.

Ahora que ya sabes qué onda con las tarifas de Uber, échale un ojo a todos los productos que han subido de precio en esta temporada.