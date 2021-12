“Se ponchan llantas gratis”. Seguramente has visto estos letreros en la ciudad, pero además de esta advertencia, sabes de cuánto es la multa por estacionarse frente a una casa en la CDMX. Nos pusimos a investigar y acá te traemos la info.

Lo primero que tienes que saber es cuándo sí y cuándo no está permitido dejar tu vehículo frente a un domicilio.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece en el artículo 29 que solo se puede estacionar un vehículo “de forma momentánea, provisional o temporal, sin que se represente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos o se obstruya la entrada o salida de una chochera”.

Eso quiere decir que no es que esté prohibido dejar tu auto afuera de la casa de tu vecino, esto siempre y cuando no obstruyas su entrada. En el caso de las vías secundarias y calles, es importante no impedir la circulación de autos y peatones.

Ojo, esto no aplica para las zonas en donde hay parquímetros, en estos casos el reglamento señala que “en zonas en las que existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública, el conductor de un vehículo con placas de matrícula para personas con discapacidad, tiene preferencia en la utilización de los espacios disponibles”.

Multa por estacionarse frente a una casa

Otras disposiciones por las que sí podrían aplicarte una multa es cuando dejas tu vehículo en vías peatonales, vías primarias, sobre o debajo de un puente, del lado izquierdo en caso de que haya carriles centrales o laterales, donde haya señalamientos de prohibido estacionarse o en carriles exclusivos de transporte público.

En todos estos casos, además de llevarte una buena multa, se podrá utilizar grúa para mover el vehículo y trasladarlo al corralón.

Pero eso no es todo, pues el reglamento indica que el conductor será sancionado con puntos menos en su licencia de conducir.

En cuanto a la multa, esta puede ir de las 10 a las 20 UMA (Unidad de Medida y Actualización), esto es de los 896 a los mil 792 pesos.

Así que ya sabes, la próxima vez que se te ocurra estacionarte en un lugar prohibido, piénsalo dos veces.