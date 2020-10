Daniel Urquiza, también conocido como el Rey de las Extensiones, fue hallado muerto en su departamento en Polanco; falleció a los 37 años de edad.

Su nombre real era Pedro Miguel Zamora, pero era mejor conocido como Daniel Urquiza y era más famoso por su apodo: el Rey de las Extensiones.

Se le conocía así por colocarle extensiones de cabello a celebridades internacionales como Paris Hilton o Carmen Electra.

El Rey de las Extensiones fue encontrado muerto la tarde del lunes 19 de octubre.

“Una gran estrella brilla ahora en el cielo, junto con los gratos recuerdos de quienes tuvimos la oportunidad de conocerte”, publicó su marca Star Extensiones en sus perfiles de redes sociales para confirmar la muerte de Daniel Urqiza.

Los primeros reportes de las autoridades de la CDMX indican que Urquiza fue encontrado muerto en el interior de su departamento ubicado en la zona de Polanco.

“Según los primeros reportes de la policía de investigación, su muerte ocurrió por suicidio después de este mediodía, cuando acudieron a su domicilio y lo encontraron colgado”, informóTelediario.

Las investigaciones también señalan que uno de sus escoltas fue quien encontró el cuerpo del Rey de las Extensiones. Tras el hallazgo, el agente de seguridad pidió ayuda a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, de acuerdo con un reporte del diario Excelsior.

Daniel Urquiza tenía un reality show “Hair Empire”, en el que había revelado que la depresión lo llevó a tratar de suicidarse en cuatro ocasiones.

“Hace un año y medio tuve una depresión muy fuerte, intenté cuatro veces quitarme la vida. Estaba viviendo una depresión desde hace muchos años. Estaba deprimido porque de repente en el ámbito sentimental no me ha ido muy bien, el que mis papás no me acepten es otro factor, la muerte de mi papá”, dijo en el episodio 11 de la primera temporada de su reality.

“Cuando fue la fiesta de Carmen Electra ya traía una depresión. En agosto de 2015 fue la primera ve que me internaron en un hospital por un tema de depresión. Se me juntaron tantas cosas, tanto trabajo, tanta fama tanto dinero”, recordó el estilista.

Tras confirmarse la muerte del Rey de las Extensiones, sus seguidores mencionaron ese episodio del reality show en redes sociales.

Hair Empire fue un programa sobre su vida que él mismo produjo y dio a conocer en 2018 a través de su canal de YouTube, Stars is Daniel Urquiza.

El Rey de las Extensiones fundó en 1999 un salón de belleza que llevaba el nombre de Stars Extensiones, el cual prometía darte extensiones y pelucas de cabello natural 100 por ciento.

A lo largo de su trayectoria profesional, el Rey de las Extensiones se convirtió en “el mejor extensionista de México”, por su habilidad para colocar extensiones de cabello natural en pocos minutos.

“Lo hace con la mejor técnica que existe en el mercado llamada “Cossy Chip”, patentada por Stars Extensiones. Esta técnica además de ser invisible cuida tu cabello y evita su caída”, indica su sitio web.

Si tienes problemas de depresión o ansiedad, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 555259-8121.

