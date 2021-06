Adultos mayores que acudieron por la segunda dosis en Benito Juárez encontraron largas filas y caos tanto para entrar a la sede como al interior de ésta.

A diferencia de jornadas anteriores, esta vez solo se habilitó una sola sede en dicha alcaldía.

Se trato de un centro en el Pepsi Center, por lo que los asistentes se encontraron con aglomeraciones y el tiempo de espera para poder colocarse la vacuna se incremento.

De acuerdo con reportes de redes sociales, los adultos mayores tuvieron que formarse por más de dos horas para poder acceder al recinto, además una vez adentro, tuvieron que esperar más tiempo.

“Estamos haciendo todas las adecuaciones para que pueda agilizarse la vacunación; y también, ahora nos vamos a reunir para evaluar si se abre un nuevo centro de vacunación”, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa de este martes.

También señaló que ya se encuentra ahí personal del gobierno para agilizar el proceso.

Eduardo Clark, de la Agencia Digital de Innovación Pública, señaló que aunque hay más de 100 células para vacunar en este recinto, el problema tiene más que ver con el acceso.

“Estamos evaluando una segunda sede para que los adultos mayores puedan llegar con mayor comodidad. Esto es importante, pues estamos acostumbrados a que llevamos varias semanas de 50 a 59 y sí los adultos de 60 años y tienen, por su propio grupo de edad, un poco mayor de dificultad de movilidad que hace que tengamos que prever de mejor manera las entradas”, señaló Clark.

Horas más tarde, autoridades de CDMX se refirieron a la jornada de aplicación de la segunda dosis en Benito Juárez.

Explicaron que la “espera es consecuencia del arribo de población con fecha y apellido de vacunación distintos a su cita, en tanto que, otras personas asistieron sin el comprobante de su primera dosis, lo que generó aglomeración de personas”.

Apuntaron que “la entrada a la sede de vacunación para las personas que acuden en silla de ruedas o con bastón, será por la calle de Montecitos, mientras que las que no presentan problemas de movilidad, deberán ingresar por la calle Philadelphia”.

También llamaron a la población a respetar la hora, fecha y sede de vacunación.

Sin sana distancia, en Pepsi Center, lugar cerrado y sin ventilación, así la multitud para la segunda dosis. No respetaron abecedario y citaron a los de 50 y 60 al mismo tiempo. ¿Urgen votos? @Quintana_Troll @CarlosLoret @RicardoAlemanMx @Arouet_V @beltrandelrio @brozoxmiswebs pic.twitter.com/8bZd3JVvm7

Que. Yen tratos a los adultos mayores,1.45 min de cola y no se ven las vacunas en BJ Pepsi center ⁦ @lopezdoriga ⁩ ⁦ @brozoxmiswebs ⁩ ⁦ @CarlosLoret ⁩ ⁦ @Claudiashein ⁩ pic.twitter.com/lGHfy9vshC

@EduardoClark Hoy fue mi cuñado a Pepsi Center. Las colas dando la vuelta hasta Insurgentes. Viejitos parados afuera. Así no fue la 1a dosis. Reventado el tráfico para llegar. Como le hago mañana con mi mamá de 80 en silla de ruedas c hipertensión, enfisema, etc? @Claudiashein pic.twitter.com/DS2dWxVRK0