¿Listo para irte de vacaciones? Además de revisar que no te falte nada en la maleta, es importante que llenes el cuestionario de la salud.

Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Lo que sí hace falta para viajar en territorio nacional es llenar el cuestionario de la salud. ¿En qué consiste?

Aunque la tercera ola de covid-19 en México ha mostrado un descenso, todavía no es momento de bajar la guardia, especialmente cuando se trata de viajar. Es por eso que se mantienen diversas medidas sanitarias.

Si bien no es necesario presentar tu expediente de vacunación para viajar dentro de territorio nacional, sí se necesita que realices un cuestionario, el cual deberás llenar hasta con 12 horas de anticipación a tu vuelo. Este requisito es obligatorio. Si no lo llenas no podrás abordar el avión.

¿Cómo lleno el cuestionario de la salud?

Lo primero que tienes que hacer es entrar a la página de Vuela Seguro. Ahí deberás ingresar usuario y contraseña. Si todavía no tienes cuenta, deberás crear una usando tu correo electrónico.

Una vez registrado deberás presionar la opción de Registra aquí tus cuestionarios de salud y ve tus QR’s. Posteriormente tienes que entrar a Añadir cuestionario de salud. Ahí te pedirán que ingreses datos de tu vuelo, datos de contacto de usuario, dirección permanente, datos personales y datos de salud.

En este apartado deberás especificar si has tenido contacto con alguna persona con síntomas de covid-19 en los últimos 14 días, si has presentado síntomas o si alguno de tus acompañantes ha tenido una prueba de covid-19 positiva en las últimas dos semanas.

Finalmente te darán un código QR el cual deberás presentar antes de abordar el avión. Este código tiene una vigencia de tres horas posteriores a la salida de tu vuelo y luego se cancelará. Derivado de esto deberás hacer otro cuestionario para tu vuelo de regreso. Es decir: cada que vueles debes llenar un cuestionario.

Ojo, este cuestionario es gratuito, bajo ninguna circunstancia podrán cobrar este servicio. El 1 de octubre de este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que hay cuentas apócrifas que están haciendo mal uso de este servicio y defraudando pasajeros.

La dependencia recalcó que la única plataforma para hacer este trámite es www.vuelaseguro.com. En ningún momento se pide un pago.