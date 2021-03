Este viernes 19 de marzo autoridades de esta alcaldía informaron que todos deberán usar cubrebocas obligatorio en Xochimilco.

Este viernes 19 de marzo, se anunciaron las Reglas para el cuidado de todas y todos en esta pandemia, las cuales incluyen cubrebocas obligatorio en Xochimilco. Sin embargo, horas más tarde dejaron sin validez este anuncio. ¿Qué ocurrió?

Vamos por el principio. A través de una publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX, la alcaldía de Xochimilco dio a conocer una serie de reglas que deben seguir tanto negocios como los habitantes de la alcaldía.

En el documento se establece que el cubrebocas es obligatorio en:

Plazas

Áreas verdes o comunes

Jardines, parques y senderos

Calles y avenidas

Tianguis, bazares y comercios en vía pública

Pareas deportivas, de recreo o esparcimiento

Inmuebles públicos destinados a la prestación de servicios públicos

Inmuebles privados de acceso público: plazas comerciales, mercados, templos religiosos y cualquier otro sitio destinado a la prestación de actividades comerciales, sociales, gubernamentales y educativas

En el transporte público

Adicionalmente se anunciaron reglas que deben seguir los comercios que se encuentran dentro de la demarcación como horarios que deben respetar, el aforo permitido y la colocación de filtros sanitarios para detectar síntomas, entre otras.

Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras y trabajadores del hogar, se les tendrá que proporcionar cubrebocas, careta y guantes para sus traslados. En tanto los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares tendrán permitido vender hasta las 16:00 horas. Los vendedores tendrán que limpiar sus espacios de trabajo y usar cubrebocas y careta.

En caso de que alguno de los habitantes no cumpla con el cubrebocas obligatorio en Xochimilco, será acreedor a una sanción.

“En caso de incumplimiento de cualquiera de los puntos estipulados, el infractor podrá ser remitido al juzgado cívico o será acreedor de sanción administrativa correspondiente”, se establece.

Las medidas estipuladas entraría en vigor el sábado 20 de marzo. Sin embargo, horas más tarde la alcaldía Xochimilco emitió una tarjeta informativa para informar que dejará sin validez el anuncio publicado en la Gaceta de la CDMX.

Se detalló que estas reglas fueron aprobadas el 31 de agosto de 2020; sin embargo, fueron publicadas este 19 de marzo a fin de difundir las determinaciones del Concejo.

“La alcaldía Xochimilco, respetuosa de los principios rectores manifestados en el Artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México y con pleno respeto al Primer Concejo de la alcaldía Xochimilco y sus determinaciones, ha hecho uso de sus facultades y atribuciones para dejar sin efectos el contenido y la publicación del aviso en cuestión”, detalló.

Es decir, no te sancionarán si no usas el cubrebocas. Sin embargo, eso no significa que no lo uses o que no habrá medidas ante la pandemia.

Las acciones de protección a la salud se seguirán aplicando conforme a lo establecido por el gobierno federal y local. La CDMX se encuentra en semáforo naranja, recuerda usar el cubrebocas, lavarte las manos y mantener la sana distancia.