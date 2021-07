La Canícula 2021 ya está aquí y se prevé que disminuyan las lluvias durante esta temporada. ¿Qué estados resentirán estos efectos?

¿Poca lluvia y mucho calor? Checa los efectos que provocará la canícula 2021 y los estados que afectará.

Cada año ocurre un fenómeno climático conocido como canícula, que se caracteriza por una disminución de lluvias entre julio y agosto, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Es difícil saber cuándo inicia así como su duración e intensidad. Si bien se prevé que este año disminuya un poco la lluvia durante dicha temporada, no significa que dejará de llover.

“La canícula se origina por el desplazamiento e intensificación de los sistemas de alta presión del Pacífico y, principalmente, del Atlántico. Este último se mueve hacia el Golfo de México y sus vientos, que circulan en el mismo sentido de las manecillas del reloj, inhiben la formación de nubosidad y lluvias en la región; esto no indica que deje de llover por completo, solo disminuye el acumulado total”, detalla el organismo.

Los efectos de la canícula se ven principalmente en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Jalisco, Chiapas, Yucatán y un pedazo de San Luis Potosí.

La canícula 2021 podría presentarse principalmente en zonas noreste, centro-oriente, centro-sur, pacífico-sur, Golfo de México y Península de Yucatán.

Comúnmente se cree que la canícula es un fenómeno en el que ocurren los 40 días más calurosos del año; sin embargo el SMN explica que esto no ocurre en México.

“Aún cuando en el noroeste del país sí se registran las temperaturas más altas durante el verano, no se encuentra dentro de su temporada lluviosa, por lo tanto, no se observa una disminución significativa de las lluvias entre julio y agosto. Por esta razón estas temperaturas no se asocian con el fenómeno de la canícula”, detalla la dependencia.

La disminución de lluvias en la temporada de canícula no ocurre al mismo tiempo en todos los estados ni con la misma intensidad

La temporada más calurosa del año ocurre entre abril y mayo, cuando las lluvias son pocas o de plano no llueve.