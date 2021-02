El pronóstico del clima en CDMX para el 5 de febrero prevé temperaturas frías para la mañana y calor, mucho calor, el resto del día.

¿Listo para salir con chamarra y bufanda en la mañana para luego derretirte de calor al mediodía? No digas que no se te dijo, que no se te advirtió. El pronóstico del clima en CDMX para el 5 de febrero prevé temperaturas bajas para la mañana y calor, mucho calor, el resto del día.

El pronóstico regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que el primer viernes de febrero amanecerá con ambiente frío, principalmente en las zonas altas del Valle de México.

Sin embargo, cumpliendo la profecía de “febrero loco” (😅), el clima será caluroso durante el resto del día.

Eso sí, deja el paraguas en casa porque no hay posibilidad de lluvia, según el pronóstico del clima en CDMX para el 5 de febrero.

Vayamos por partes. Conagua pronostica una temperatura mínima de entre 8 y 10 grados para este viernes.

“Se pronostica cielo despejado y ambiente frío al amanecer principalmente en zonas altas del Valle de México”, señalá la predicción climatológica.

Una vez que hayamos superado el frío inicio del día, el el pronóstico del clima en CDMX para el 5 de febrero establece que se esperan temperaturas máximas de entre 27 y 29 grados.

A pesar de que el calor se sentirá en la capital del país, Conagua señaló que soplará un viento (como el de La Rosa de Guadalupe) con una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

En este caso, lo mejor será que utilices varias capas de ropa. Así podrás protegerte del frío en la mañana e irte quitando prendas conforme aumente la temperatura.

Tras hacer el pronóstico del clima en CDMX para el 5 de febrero, Conagua adelantó las condiciones meteorológicas que se esperan para el primer fin de semana de febrero.

El sábado se prevén temperaturas de entre 26 y 28 grados con cielo despejado y sin posibilidad de lluvia para la Ciudad y el Estado de México.

Para el domingo se pronostican temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 27 grados.

Entérate de las condiciones #Meteorológicas que predominarán de hoy al domingo en la #CDMX. Más información en el gráfico 👇 pic.twitter.com/qDOI7RNxoP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 4, 2021

Recuerda que la CDMX se encuentra en el color rojo del semáforo de la pandemia por covid-19.

Autoridades locales han llamado a la población a aplicar el #QuédateEnCasa si es posible.

En caso de que tengas que salir, se recomienda usar cubrebocas, no tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias.

También se recomienda respetar la sana distancia y lavarse frecuentemente las manos o usar gel antibacterial para reducir el riesgo de un contagio de covid-19.

