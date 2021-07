¿Te pueden pedir el certificado de vacunación para trabajar? Desde hace unos días se habilitó el portal para poder obtener el documento que acredita que ya recibiste las dos dosis de la vacuna contra covid.

Al dar a conocer el procedimiento para descargar este documento, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell aclaró en qué casos podrá ser útil este documento.

Hasta ahora, no hay ningún trámite específico o actividad en la que se requiera la obligatoriedad de este certificado.

Si alguna empresa o institución lo pide como requisito el certificado de vacunación para trabajar, podría caer en un acto de discriminación, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum durante la conferencia de este jueves 8 de julio.

“Obviamente es un certificado de vacunación sobre todo en viajes, pero no puede ser utilizado para ningún otro acto que pueda representar un acto discriminatorio, pero al mismo tiempo hace un llamado a la población para que se vacunen”, dijo la mandataria chilanga.

Al respecto, López Gatell aclaró que si un empleador pone como requisito contar con este documento, podría incurrir en un delito.

“Queremos dejar muy claro, no es adecuado -de hecho puede ser ilegal para ciertas instancias- que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiere recibir en el empleo, si ya está empleado, o no lo quiera emplear, si la persona aún no está empleada. No sería adecuado, sería contrapuesto a las leyes mexicanas, y por lo tanto el certificado no debe usarse en México como un condicionante de empleo, igual que no debe usarse ningún otro requisito de salud en ese sentido”, recalcó el funcionario.

Si aún continúas en home office y la empresa en la que trabajas te exige el certificado para poder regresar a la oficina, esto tampoco está permitido, señaló la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“El certificado de vacunación contra COVID-19 no puede ni debe ser utilizado como condicionante para contratar o para permanecer en el empleo. Ello sería violatorio de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo”, señaló Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría.