¿Ya tienes las dos dosis? A partir de este mares 6 de julio podrás descargar el certificado de vacunación covid, con el cual demostrarás que estás protegido contra la enfermedad.

En conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer que se habilitó el portal en el que se podrá obtener este documento oficial.

Dónde y cómo descargar el certificado de vacunación covid

Este documento indicará las fechas en las que recibiste la vacuna, así como cuál es la marca y el lote de la vacuna que te colocaron.

Para obtener el documento, es necesario ingresar al sitio https://cvcovid.salud.gob.mx/ y posteriormente ingresar tu CURP.

Automáticamente, se te enviará un mensaje al correo que previamente registraste.

En este correo vendrá el link en el que podrás descargar el certificado de vacunación. Ojo, si hay algún error en el documento, en el mismo correo vendrá un link para realizar el reporte.

Para proceder, deberás llenar los campos que te piden y adjuntar una imagen de la papeleta de vacunación que te dieron tras recibir tu primera dosis.

Este documento podrá ser utilizado por los mexicanos que deseen viajar al extranjero y así demostrar que ya están vacunados.

El certificado de vacunación covid tendrá un código QR, el cual podrá ser escaneado por los agentes de migración y así ver los datos de la persona vacunada.

Abren registro de 18 años y más

Durante la conferencia de este martes, también se dio a conocer que ya se abrió el registro para personas de 18 años y más.

El registro se puede realizar a través del sitio mivacuna.salud.gob.mx y es necesario tener tu CURP a la mano.

Ojo, en este caso, las personas que no tienen los 18 años cumplidos, no podrán registrarse, esto es debido a que la mayoría de las vacunas no están autorizadas para su uso en menores de edad.

El subsecretario de salud recordó que el registro sirve para planear la vacunación en cada uno de los municipios y entidades, por lo que esto no quiere decir que la vacunación de este sector de la población vaya a iniciar de manera inmediata.