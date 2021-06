En la primera semana del regreso a clases, suman tres los casos positivos en escuelas chilangas, pero cuál es el protocolo que se ha seguido

En la primera semana del regreso a clases, suman tres los casos positivos en escuelas chilangas, pero cuál es el protocolo que se ha seguido en estos casos.

Los alumnos que dieron positivo a covid durante la primera semana de reapertura de las escuelas fueron identificados en las alcaldías Iztacalco Tláhuac y Gustavo A. Madero.

Por cada uno de estos estudiantes hay aproximadamente entre 7 y 10 personas sospechosas, señaló la Secretaría de Salud de la ciudad, Oliva López.

La funcionaria explicó cuál es el procedimiento que se ha seguido en la detección de estos casos positivos.

“Se hace la investigación, no tienen… estas personas no tienen datos y no han resultado con prueba positiva; estamos haciendo las pruebas de antígeno de inmediato –que son pruebas rápidas y nos dan los resultados–; entonces, se hace esta, digamos, este estudio epidemiológico, el seguimiento clínico y rápidamente el cerco”, explicó.

En estos casos, algunos fueron personas que tuvieron contacto directo pero no fue suficiente para que desarrollaran un cuadro de la enfermedad y para que dieran positivo a la prueba rápida de antígeno.

¿Cuál es el protocolo tras los casos positivos en las escuelas?

Una vez que los alumnos dieron aviso sobre su resultado positivo de covid a las autoridades de los planteles.

Posteriormente las autoridades educativas pusieron en marcha el programa de control epidemiológico con quienes tuvieron contacto con los menores.

Las tres escuelas en donde se reportaron los casos decidieron suspender las clases presenciales y continuar con la modalidad a distancia, esto como medida preventiva para evitar más contagios.

La Autoridad Educativa Federal explicó que se implementarán las acciones recomendadas por la Secretaría de Salud y se realizará el monitoreo de manera permanente en las escuelas públicas y privadas de educación básica que voluntariamente decidieron retomar actividades presenciales.