Cancelen las impresiones: la carta responsiva para el regreso a clases no será obligatoria, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina este martes 17 de agosto, AMLO habló del documento que forma parte de las medidas que presentó la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el retorno a las aulas, y se deslindó de este.

“A cerca de a carta, no es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Nosotros tenemos que enfrentar esa concepción burocrática y autoritaria que se heredó del periodo neoliberal”, señaló el presidente.

Además dijo que no se le consultó sobre esta carta y que si la SEP lo hubiese consultado, “hubiese dicho que no”. Sin embargo fue una decisión tomada por la dependencia.

El pasado 12 de agosto la SEP dio a conocer las 10 medidas para el regreso a las aulas el próximo 30 de agosto.

Integrarse a los comités participativos de salud en las escuelas.

Establecer un filtro de salud en casa, y participar en los filtros de la escuela y el salón de clases.

Lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial.

Uso correcto de cubrebocas en todo momento

Se mantendrá la sana distancia

Se dará mayor uso a espacios abiertos

No se realizarán ceremonias ni reuniones generales

Avisar inmediatamente la sospecha o presencia de casos de covid-19 en la escuela

Inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en línea de SEP salud “retorno seguro” (climss.imss.gob.mx)

Al salir de casa, llevar la carta compromiso de corresponsabilidad

Esta última deberá indicar datos como el nombre de la escuela, fecha, nombre del alumno, grupo, así como la firma del padre, madre o tutor.

Además, se deberá manifestar que se comprometen a revisar diariamente a los niños para identificar síntomas relacionados con covid-19 y mantenerlos en el hogar en caso de que presenten algún síntoma.