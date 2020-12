¿Un apagón en CDMX? Chilangos han reportado problemas en el suministro eléctrico en varios puntos de la capital.

Entre las colonias afectadas se encuentra la Del Valle, Doctores, Escandón, Nápoles y San Rafael, así como distintos puntos de las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, las fallas también han afectado zonas del Estado de México, como los municipios de Nezahualcóyotl, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, San Juan Teotihuacán, Acolman y Texcoco.

Además, el Metro informó que no hay servicio de Pantitlán a Tepalcates de la Línea A, debido a trabajos de revisión del suministro de energía eléctrica.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, explicó que ya se está trabajando para resolver el problema de suministro eléctrico en el Valle de México.

Me he comunicado con el director de @CFEmx @ManuelBartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El @MetroCDMX ya está en coordinación con @RTP_CiudadDeMex para apoyar la línea 1.