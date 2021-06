El ciclo escolar 2020-2021casi termina. Aunque ha sido difícil, las risas no faltaron. Acá las mejores anécdotas de las clases en línea.

El 9 de julio concluye el ciclo escolar 2020-2021, el cual fue prácticamente desde casa. Aunque ha sido difícil, las risas no faltaron. Te traemos las mejores anécdotas de las clases en línea.

¿A quién no se le olvidó que tenía el micrófono prendido? Las clases en línea han sido un reto tanto para los estudiantes, como para los papás.

Desde aprender a usar más herramientas tecnológicas, hasta modificar los métodos de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo acostumbrarnos a vernos solo desde la pantalla.

Aunque ha sido difícil, las clases en línea también nos han dejado momentos divertidos, como el profesor que utilizaba su sonidero para pasar lista, los micrófonos que dejamos abiertos sin darnos cuenta mientras echamos el chisme o que en plena exposición pase el del fierro viejo frente a la casa.

Anécdotas de las clases en línea

Los profesores te sacaron una sonrisa con su creatividad

Muchos profesores se las ingeniaron para que las clases en línea fueran más divertidas y amenas para todos, ya sea decorando sus espacios de trabajo o con música.

En noviembre de 2020 conocimos al profesor Rodrigo Rubio, quien se hizo viral gracias a un video en Tiktok en el que pasaba lista al ritmo de cumbia. El maestro explicó que no da sus clases con esta música, simplemente le gusta hacer las cosas un poco diferentes y más divertidas para sus alumnos.

2. Incidentes con la cámara

Típico que en plena clase en línea pasa alguien detrás de ti en pijama o se asoma a la computadora pensando que nadie lo está viendo.

Esto le pasó a una estudiante, cuyo hermanito decidió asomarse a la clase mientras ella estaba en el baño. Cuando el profesor preguntó por ella, el pequeño explicó dónde estaba su hermana y añadió que ya tenía que irse porque no quería que lo descubrieran.

3. Micrófono indiscreto

Durante las clases en línea es habitual que todos mantengan su micrófono apagado para que el profesor pueda hablar sin interrupciones. Pero, a veces se olvida apagarlo o pensamos que ya lo silenciamos y resulta que no.

Y claro, en el peor momento pasa el señor de los camotes, el del fierro viejo, Milaneso se pone a ladrar o a tu mamá se le ocurre que es buen momento para regañarte porque no sacaste la basura.

Me matan de risa las anécdotas que me cuentan mis críos de sus compañeros de clases en línea. Del que se queda dormido, el que se le olvida apagar el micrófono y se escuchan los gritos de la mamá, el que lo cachan comiendo, el que se saca el moco porque piensa que nadie lo ve 🤣 — ꪑꪮꪀ (@monymon4) February 22, 2021

La profesora Sofía recuerda cuando uno de sus alumnos de secundaria olvidó apagar su micrófono después de participar y, de la nada, comenzó a cantar a todo pulmón. La maestra tuvo que llamarle la atención varias veces pues, tenía la música tan fuerte que no la escuchaba.

También te puede interesar: Hora de estudiar: abren convocatoria para las prepas de CDMX

4. Comentarios espontáneos

Algo que tienen los niños es que son muy ocurrentes. Monserrat, habitante de la CDMX, explicó que cuando terminó el ciclo escolar 2020-2021, escuchó cómo el profesor de primaria de su hijo reclamaba que de todo el salón sólo había recibido 3 trabajos.

Uno de los pequeños explicó durante la clase en línea que él no había entregado el trabajo porque no tenía internet. El profesor le preguntó si estaba conectado con datos, a lo que el niño respondió que no, que estaba conectado al Wifi.

El profesor no sabía si reír o regañarlo.

5. Las mascotas son las estrellas de las clases en línea

Segurito te ha tocado que el profesor o un compañero presuma a su mascota durante las clases, o que simplemente el animalito se haga presente. Una profesora llevó esto al siguiente nivel.

Aracely Monserrat González es maestra de preescolar y su ayudante es su perrita Mocka. La profesora suele caracterizar a su mascota para motivar a los alumnos a aprender; de acuerdo con información de Milenio.

Por ejemplo, si es Navidad, Aracely caracteriza a Mocka con motivo de la festividad o con trajes típicos cuando se habla de países. Explica que todos los días sus alumnos preguntan por la perrita.

Dentro de las clases en línea también salieron a relucir muchas historias que no olvidaremos: los adultos mayores que decidieron acabar de estudiar aprovechando que se daban clases en la TV, los profesores que decoraron sus casas para que sus alumnos vieran un escenario similar al de la escuela, los papás que hicieron hasta lo imposible para estar con sus hijos en clases y hasta los estudiantes que, con nombres de usuarios graciosos, le sacaban una risa a más de uno.

Síguenos en redes sociales y compártenos cuáles son las anécdotas de las clases en línea más graciosas que te han pasado.