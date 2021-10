Por: Editorial M&E

Jam de Morras es la respuesta de la lucha que se debe hacer lastimosamente en la industria musical; y en general en la maquinaria del espectáculo. La cual relega a un segundo término las actividades emanadas por las mujeres. Si bien poco a poco, a veces a cuenta gotas, se abren cada vez más espacios para difundir el trabajo de las féminas, aún es insuficiente e inequitativo. Basta con mirar la mayoría de los carteles de los festivales musicales más importantes de México, y del mundo, para saber que aún estamos lejos para llegar a una representación justa.

Investigadoras como Auska Ovando (del colectivo Ruidosa); ponen el dedo en la llaga al postular, mediante diversos estudios, que en los festivales más conocidos de México y Latinoamérica (durante el año 2016 y parte de 2017); el 78.1% de artistas que han ocupado los escenarios de la región fueron hombres, o bandas compuestas sólo por hombres. Esto significa que casi un 80% de los números artísticos no contemplan a ninguna mujer como protagonista.

Una comunidad de morras para morras

Indudablemente, el panorama es desesperanzador, sin embargo, la organización y la colectividad de las morras se encuentra haciendo frente a esta sistemática invisibilización. Propuestas como la del Jam de Morras, de la que ya hablamos aquí en Chilango; son un bálsamo para todas las mujeres interesadas en incursionar en el mundo de la música, el arte y la cultura en general. Sus objetivos son claros y contundentes: crear comunidad entre morras, conseguir la creación de redes y espacios donde las mujeres sean libres y protagonistas.

Chilango tuvo la oportunidad de charlar con Andrea Cravioto; (fundadora y productora de la colectiva) sobre sus inquietudes y perspectivas sobre la escena musical y artística de las morras en México.

Entrevista

Chilango. Hola, Andrea, esperamos que te encuentres bien. Suponemos que su trabajo se vio mermado a raíz de la pandemia. ¿Cómo enfrentaron en la Jam de Morras este evento y cómo perjudicó o benefició su trabajo con la colectiva?

Andrea Cravioto: Hola, primero que nada muchas gracias por invitarme y hacer visible esta problemática que, como bien mencionas, nos sigue manteniendo en la sombra a las mujeres que nos dedicamos a la música. Fíjate que curiosamente, contrario a lo que podría pensarse, he llegado a la conclusión de que la Jam de Morras es algo que se creó dentro de la pandemia. Y probablemente gracias a ésta. La primera Jam se hizo en enero del 2020 y para mediados de marzo todo estaba cerrado y parado. La pandemia nos impulsó a crear la página de facebook para de ese modo seguir teniendo contacto con todas las morras que estaban interesadas en el movimiento y en lo que se había creado en la primera Jam de Morras.

La pandemia nos ayudó a dimensionar la necesidad de la espacia

Antes de la página en FB todo lo manejaba desde mi perfil personal. Incluso ahí llegué a subir las fotos porque realmente yo tampoco dimensionaba lo necesaria que era la espacia para nosotras las mujeres en la música. Al estar todo cancelado se ocupaba una plataforma virtual donde seguir exponiendo y visibilizando nuestro trabajo. Incluso ahora más que nunca pues sumado a lo que todas ya sabemos (la invisibilización) ahora no había lugares abiertos para ir a tocar. Entonces si en la normalidad se nos dejaba de lado, en medio de una pandemia asumo que más. Entonces esto nos permitió seguir activas pero también más visibles. Realizamos varias convocatorias tanto a compositoras como a instrumentistas y regresamos con eventos presenciales hasta Septiembre del 2020. La respuesta desde el día 1 hasta hoy sigue siendo algo que agradezco y me impacta enormemente.

¿Por qué el formato de Jam?

Chilango. La curiosidad es grande y lo preguntaremos, tenemos nuestras ideas, pero mejor lo soltamos, ¿por qué elegir el formato de jam?

Andrea Cravioto: Pues yo además de productora soy música. Toco la batería y entre el 2018 y el 2019 estuve activa en la escena del jazz de la CDMX. Tristemente una escena llena de machismo, misoginia, competencia, y con nula presencia y visibilidad de músicas mujeres que no fueran cantantes. Acá en la ciudad es bien sabido entre les que tocamos que hay muchos espacios para ir a echar un Jam; que para quien no sepa, jammear es juntarte a improvisar con tus amigues ya sea desde cero y cualquier género. Hasta siguiendo la forma de un standard de Jazz, que es justamente lo más común en los lugares de acá. Entonces yendo a estos lugares y conociendo más la escena fue que se me presentaron una serie de eventos que terminaron por cansarme. Hablé con varias de mis colegas y llegué a la conclusión de que URGÍA una espacia solo para nosotras; donde nos sintamos seguras, no juzgadas, no acosadas, y donde pudiéramos reunirnos a jammear, improvisar, cambiar las reglas del juego y escucharnos, conocernos, organizarnos. Donde pudiéramos tejer redes y conectarnos, porque es verdad lo que se dice, unidas somos más fuertes. Y nos estamos uniendo ante una situación que nos ha puesto, no sé si a todas pero sí sé que a la mayoría, en lugares que nos incomodan y que muchas veces por estar activas hemos tenido que aguantar malos tratos. Así que ante eso fue que decidí hacer una Jam donde exclusivamente podían subirse al escenario mujeres y ahí comenzó todo.

“Ni siquiera yo dimensionaba lo necesario que era crear esta espacia”

Chilango. La creación de redes de apoyo, espacios seguros y de visibilización es un recurso enorme que lucha de forma directa en contra del mainstream que impone la industria. ¿Cuál es tu perspectiva a corto y largo plazo sobre el devenir de las mujeres en la música? ¿La escena mexa verá un cambio sustancial en la manera como se maneja con las mujeres en los próximos años?

Andrea Cravioto: Creo que el cambio ya lo estamos viendo. Como mencionaba antes, ni siquiera yo dimensionaba lo necesario que era crear esta espacia. Sabía que tenía que existir pero la respuesta ha sido mucho más grande de lo que yo imaginaba. Las mujeres nos estamos abriendo espacio entre nosotras, es decir, mujeres abriendo escenarios y oportunidades para otras mujeres. Me he dado cuenta que conocernos entre nosotras es incluso más importante que si los hombres nos conocen o no. Porque al conocernos nosotras nos podemos recomendar. Podemos servir como referentes para otras mujeres, podemos unir fuerzas y hacer colaboraciones entre colectivas también. Es muy importante mencionar que hay colectivas de mujeres en la música que vienen trabajando desde hace 10-20 años; y bueno que al final la música que se le entrega a un público no solo está a cargo de instrumentistas, compositoras o cantantes; sino también de ingenieras, managers, bookers, sonidistas, diseñadoras y todo un mundo de mujeres que trabajan en torno al que hacer musical y eso es muy importante reconocerlo.

Las mujeres somos el punk

Esas son las herramientas que con la organización y la visibilidad nos permiten conectar entre todas para cada vez ser más y más dentro del medio musical. Queda un camino muy largo todavía por recorrer. Tristemente en los altos puestos aún hay gente muy cegada a la que sólo le importa el dinero y no tanto la música o el arte en sí. O que simplemente son vatos heteros cis que no tienen perspectiva sobre lo que ocurre en el mundo porque viven en una burbuja de privilegios. Por eso pienso en la importancia de politizar las espacias; no tienes idea la cantidad de hombres que me han dicho que quisieran ser mujeres para poder participar en la Jam y eso es como ¡Wow! O sea si lo ven, si se dan cuenta de que acá es diferente. Porque ellos tienen los mismos problemas pero de ese lado nadie se organiza. las mujeres somos el punk, y somos un ejemplo de cómo debería ser toda la industria musical no solo las colectivas o una banda.

Chilango. Disfrutar, acción relativamente sencilla, pero que para las mujeres que asisten a un concierto puede llegar a ser inaccesible. ¿Los eventos separatistas son una medida paliativa? ¿Desde tu experiencia, cómo atacar la raíz del problema?

Andrea Cravioto: Los espacios separatistas en general son políticos, los varones siempre han tenido fácil acceso a todos los espacios, bien lo mencionas tú con las cifras de arriba. Hacer eventas separatistas nos asegura un lugar donde cambiamos las reglas, donde politizamos nuestra existencia y nuestro trabajo porque lo exponemos únicamente a mujeres y disidencias sexo genéricas, y no nos importa la opinión, o tener un visto bueno de parte de los hombres, donde no buscamos su aprobación ni absolutamente nada de su parte. Eso es atacar el problema de raíz, reunirnos, escucharnos, organizarnos, vernos y reconocernos entre nosotras.

Reunirnos, escucharnos, organizarnos, vernos y reconocernos entre nosotras.

Chilango. ¿Consideras que las expresiones artísticas y culturales son armas que podrían desencadenar un cambio de paradigma en una sociedad profundamente machista como la mexicana?

Andrea Cravioto: Claro, el arte siempre habla por la época en la que se vive. Ahí tenemos a Nina Simone, gran cantante y pianista luchando por los derechos civiles en los 60’s. Hoy nos toca a las mujeres artistas visibilizar la lucha feminista, nos toca darle voz a todas las mujeres cuyas hijas han sido desaparecidas, asesionadas o violadas. En una sociedad machista que nos enseña a competir entre nosotras, a no prestarnos atención, a tenernos sometidas a sus reglas y pensares, el escucharnos, organizarnos, vernos y reconocernos es revolucionario. Nosotras las mujeres estamos poniendo el ejemplo de lo que ocurre cuando dejas el ego a un lado, de lo que es luchar por una causa, de llevar el hartazgo por otra dirección y hacerlo algo maravilloso y que en este caso da como resultado ver escenarios donde arriba y abajo de él somos todas mujeres trabajando con otras mujeres.

Nuestros ideales y trabajamos con nuestras reglas y a nuestra forma

Chilango. Para las personas que no han tenido la oportunidad de asistir a sus eventos, ¿qué los caracteriza, de qué nos perdemos?

Andrea Cravioto: Nos caracteriza que toda la producción y realización está a cargo exclusivamente de mujeres. Aunque si colaboramos con amigos o colegas varones hemos sabido dejar muy en claro nuestros ideales y trabajamos con nuestras reglas y a nuestra forma. Son espacias muy amorosas, de respeto, de seguridad y tranquilidad para tode aquel que asiste. El talento de las mujeres en la música es irreal, de otro mundo, y es una dicha poder poner ese talento en los escenarios de la Jam de Morras y funcionar como una plataforma de difusión tanto virtual como presencial.

Noche de Brujxs. Jam de Morras Vol.3

Chilango. Este 30 de octubre estarán celebrando un tremendo aquelarre: Noche de Brujxs. Jam de Morras Vol 3, que será parte de la jornada: La Hoguera que Somos. Evento en colaboración con la Comuna Lencha Trans. Qué nos puedes platicar del evento.

Andrea Cravioto: Este será nuestra primer eventa separatista, o sea que no solo en el escenario, sino que en el público también será únicamente para mujeres y discidencias sexo genéricas, estamos muy emocionadas por esto, por imaginar la vibra que se creará ese día. Noche de brujxs, música, amigas, amor, ganas de gritar, feminismo, todo lo más increíble reunido en una misma eventa. Será una noche mágica, la bandota Hot Maries abrirá la Jam, eso nos entusiasma mucho, buscamos que bandas grandes abran las Jam y que después convivan tanto con sus fans como con otras músicas y eso, erradicar la competencia, reconocernos como iguales y cambiar las reglas del juego. Acá no nos importa si llevas 1 mes o 10 años en tu instrumento, si eres morra y tienes las ganas de subirte a un escenario, este está abierto totalmente para ti, es muy chido ver subirse a las Jams a mis amigas que se van de gira por Europa al mismo tiempo que se sube una morra que va empezando en la música o que nunca antes había jammeado, es la fusión de talentos y el amor y la pasión por la música. Les esperamos a todas las morras que nos estén leyendo, no se lo pueden perder.

Todavía queda un camino largo por delante

Chilango. Por último, ¿qué se viene para el Jam de Morras? algo que quieras compartir, eventos, música, playlists, date.

Tenemos un camino largo por delante, tristemente el machismo no se acaba y sigue vigente, seguiremos trabajando por conquistar escenarios grandes, eso requiere mucho esfuerzo, dedicación, estrategias pero nos impulsa la lucha feminista, nos motivima la política, nos dan fuerza nuestras amigas y colegas que trabajan en la música y el saber que le hemos dado voz a tantas. Vienen más eventos, queremos sacar merch, vienen más colaboraciones, entrevistas, cubrir shows de morras, un sin fin de cosas para seguir poniendo a las mujeres en el spotlight. Además de nuestra eventa del 30, tenemos ahorita una colaboración activa con el IMER (Instituto Mexicano de la Radio) específicamente con la estación Tropicalisima 1350 donde llevamos a más de 20 agrupaciones nacionales e internacionales a la radio nacional del país, entonces sintonice la estación para que nos escuchen. Gracias por el espacio

