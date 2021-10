Tal vez no recuerdas mucho esa etapa, pero venimos a refrescarte la memoria y avivar la nostalgia con estas bandas emo que seguro escuchabas.

Quizá hoy ya seas un adulto medianamente responsable que tiene un trabajo de 8 horas, pero por ahí de los 2000 seguramente eras de los que andaba clavadísimo en la onda emo, usando delineador negro, pantalones súper entallados y te la vivías en la Glorieta de Insurgentes. Si la respuestas es: ¡Sí!, te gustará recordar estas 10 bandas mexas e internacionales que marcaron a nuestra generación.

Bandas emo mexicanas

En el 2000 despegaron varias bandas mexicanas de rock y rock alternativo, los éxitos de letras tristes y desoladoras que acompañaron a la tribu urbana ‘emo’ se escucharon desde la glorieta de los insurgentes para toda la República Mexicana.

1. PANDX

Aunque la banda se consolidó en 1997 en Monterrey, fue hasta el 2005 que se volvieron famosos con su tercer disco “Para ti con desprecio”, producto del mal de amores de Pepe Madero, el vocalista. El disco es bastante emocional, cada canción es una oda a la tristeza-decepción-depresión.

#PlaylistChilango 22-29 Octubre: Top 2021

2. Austin TV

Una de las bandas representantes de Chilangolandia. La agrupación se caracterizó por usar atuendos únicos para resaltar que lo realmente importante, es la esencia de una persona más allá del físico. Su proyecto decidió dejar a un lado las letras para dar peso a los instrumentos y conectar con el público desde lo más profundo, los sentimientos.

3. Insite

Originarios de Mexicali, Baja California. Insite sobresalió por mezclar letras depresivas con su rock alternativo más algo de punk y hardcore.

4. División Minúscula

De Matamoros, Tamaulipas para todo México llegó División Minúscula. Aunque en sus inicios su estilo era pop punk, también experimentaron con otros estilos como el rock alternativo, indie rock y el punk rock.

Su disco “Extrañando Casa” resalta el estilo único de la banda, sin embargo, el disco “Defecto Perfecto”, los llevó a ser más conocidos a nivel nacional.

5. Thermo

Con riffs de guitarras y sintetizadores dentro de su rock alternativo, Thermo se hizo famosa en la escena nacional tras abrir conciertos de otras bandas de los 2000.

Bauhaus regresó a la CDMX para saciar nuestra sed de música y conciertos

Bandas emo internacionales

La onda emo inició a finales de los años 80 en Estados Unidos con el hardcore melódico u “hardcore emocional” (de ahí que resulte el término “emo”), no obstante, tan alta fue la popularidad del aspecto de algunas bandas, que llegaron a encasillarlas en ese género aunque pertenecieran a otro subgénero musical como el punk rock, pop punk, rock alternativo, etc.

1. My Chemical Romance

Esta banda de rock alternativo y pop punk fue una de las más significativas de los años 2000. Comandados por Gerard Way, tenían como principales influencias musicales, Queen, The Smiths, Morrissey, The Cure, Iron Maiden, Black Flag y más.

Las canciones más icónicas de la banda fueron Welcome to the Black Parade, I Don’t Love You, Teenagers y Helena, este último sencillo fue inspirado y dedicado a la abuela de los hermanos Way, quien fue la principal impulsora de la banda y falleció durante la producción musical del disco, Three Cheers for Sweet Revenge en 2003.

2. Panic! at the Disco

Brendon Urie no nos engaña, aunque ahora se le ve como un solista galán, antes lucía la “vestimenta emo” con todo orgullo. Los integrantes de la banda nunca lograron compaginar sus preferencias musicales, hecho que provocó que Urie se hiciera cargo del proyecto solo.

3. Fall Out Boy

Una de las bandas más soft de aquellos años, otro digno representante del hardcore. En los últimos años su estilo cambió drásticamente. ¿Pete Wentz usará la misma cantidad de delineador negro en la actualidad?

4. 30 Seconds to Mars

Antes de que Jared Leto se convirtiera en Joker o pareciera que puede convertir el agua en vino (un pequeño chascarrillo), era un rockero punketo. Actualmente los únicos integrantes de la banda son Jared y su hermano, Shannon.

5. AFI

Con su hardcore punk, la banda de Davey Havok conquistó a los adolescentes de la época emo. Siempre pensamos que tenía un gran parecido a Marilyn Manson.

¿Qué banda era o es tu favorita?