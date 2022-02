The Strokes regresa a la CDMX y están dispuestos a conquistar el Foro Sol. La fiesta además trae consigo a The War On Drugs y Mac DeMarco.

The Strokes en concierto

¡Por fin! Si andaban con el entripado enredado por el concierto de Bad Bunny, ya hay fecha para rockear con The Strokes. Pues acaban de anunciar una fecha en el Foro Sol, el 19 de mayo. Además, traen como invitados a The War On Drugs y MacDeMarco.

La última vez que estuvieron en estas tierras fue hace tres años. Ahora Julian, Albert, Nikolai, Nick y Fabrizio están listos para volver y sumar a su larga lista de éxitos versiones en vivo de las canciones de su último álbum; The New Abnormal.

Con más de 20 años de trayectoria, la banda liderada por Julian Casablancas encabezó junto a grupos como The White Stripes y Yeah, Yeah, Yeahs, etc. Una generación llamada por algunos garage rock revival. De todas ellas, The Strokes, sigue siendo de las más exitosas y en activo. Su álbum debut de 2001, Is This It, fue un parteaguas en el rock alternativo y se le considera un clásico por su sonido divertido y letras pegajosas, de canciones como; “Someday”, “Last Nite” y “Hard to Explain”.

Su sexto álbum de estudio, The New Abnormal, los hizo ganar el Grammy al Mejor Álbum de Rock.

TWOD y Mac DeMarco

Por su parte, The War on Drugs, es una banda de indie rock, su cuarto álbum, A Deeper Understanding, ganó en 2017, el Grammy al mejor álbum de rock. Ahora podremos escuchar en vivo las canciones de su última producción I Don’t Live Here Anymore, del 2021. Igualmente, Mac DeMarco es más que conocido por su experimentación musical a la que ha definido “Jizz Jazz”. Mezcla pop, synth pop, psicodelia y un sonido con ecos vintage que será buen complemento para la noche de The Strokes en el Foro Sol.

Si ya tenías plan para el 14, aún puedes cancelarlo, pues los boletos estarán disponibles en la preventa los días 9 y 10 de febrero en Ticketmaster, y en taquillas a partir del 11.

The Strokes CDMX

Cuándo: 19 de mayo

Dónde: Avenida Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco

