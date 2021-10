Por: Editorial M&E

Esta semana en el #SonoraIberoamérica Vol.8 seguiremos mostrando los proyectos más interesantes de Iberoamérica. En esta semana descubrirán la música de Las Dianas, Sonho Estranho, Charly Gynn, Nadar de Noche y Prehistöricos.

Las Dianas

#SonoraIberoamérica Vol.8

Una de las funciones esenciales de la música es la catarsis: liberar los problemas mediante armonías desenfrenadas. Las Dianas son una banda española que toca twee-pop con pinceladas de humor sarcástico y una narrativa cotidiana.

El quinteto de Granada está formado por Paulina (bajo y voz), Isa (teclado y voz), Ana (batería), Laura (guitarra y voz) y María (guitarra). Las Dianas acaban de lanzar su disco debut Lo que te pide el cuerpo (Casa Maracas) para seguir callando bocas y dejar otras completamente abiertas y babeantes.

El sencillo “Leggins Rotos” es una canción contagiosa para descargar el odio contenido: “No te hagas ilusiones / Esté tema no es pa ti / pero cuando lo escuches / Sé que pensarás que sí”.

En el álbum también destaca el garage irónico de “Beef Mac”, el synth-wave potente de “Te Quiero (Lejos)” y el jangle sincero de ”Hetero”. Además, la agrupación tiene un magnífico cover a “Me voy” de Julieta Venegas. Las Dianas cultivan hits sin tregua para las nuevas generaciones.

Artistas Similares: Hinds, Lisasinson y Shega.

Sonho Estranho

#SonoraIberoamérica Vol.8

Lo desconocido no existe en la música debido a que las posibilidades melódicas pueden evolucionar o inmolarse constantemente. Sonho Estranho es un proyecto que reúne desde el año 2020 a los músicos brasileños Eduardo Possa, João Paulo Pretto, Carolina Werutsky, Wagner Almeida e Vitória Saiago.

El sexteto acaba de lanzar su primer disco Moro no mesmo lugar que você (2021) donde a través de una combinación de shoegaze, lo-fi y emo buscan traspasar sensaciones para vivir la separación del sonido y la realidad.

La rola que le da nombre al disco te incita a perderte en los abismos de la mente con secuencias giratorias. “Lembra?” es una composición que transita en recuerdos que parecen sueños con guitarras navegando en deseo, mientras que “Coraçao” es una carta de amor repleta de feedback y distorsión. Sonho Estranho te permite congelar el tiempo y demostrar que no es necesario comprender un idioma para que te deje volar.

Artistas Similares: La Leuca, Não ao Futebol Moderno y Pure Morning.

Charly Gynn

#SonoraIberoamérica Vol.8

Charly Gynn es una artista independiente del género urbano que se especializa en reggaetón, cumbiatón y dembow. Charly también es co-fundadora del sello Tempvs Music y dueña de la marca de streetwear Goldgriba. La compositora mexicana lanza canciones para perrear pegadito toda la noche.

Su primer éxito fue “Como yo no hay” donde junto con Jace Kimura crean un un ritmo endiablado para llegar hasta abajo. En 2021, la intérprete se ha enfocado en preparar su EP La fiesta de la virgen que empezamos a conocer gracias a “Yo Te Quiero” donde junto a The Produsexxx hipnotiza con armonías de cumbia sonidera y un coro que incita a trapear el suelo con el cuerpo.

Su último single es “Puritana” un perreo rabioso para meterle turbo a la fiesta y acaba de colaborar con Dam Dam para dar vida a “Las Chicas Super Perreadoras”. Charly Gynn seguirá escalando en la escena chilanga porque sus rolas tienen la fórmula secreta para que nunca dejes de mover el booty.

Artistas Similares: EsaMiPau!, Tomasa del Real y Mad Fuentes.

Nadar de Noche

#SonoraIberoamérica Vol.8

Nadar de Noche se formó en 2019 en Buenos Aires y su nombre proviene de un libro del recientemente fallecido escritor Juan Forn. La banda cuenta con un sonido reminiscente a un mundo subacuático, en una búsqueda donde el pop electrónico convive con pasajes instrumentales para crear modulaciones y nostalgia.

La agrupación porteña está compuesto por Julieta Limia (bajo), Lucas Tunder (voz, guitarra y sintetizadores), Luis Zunino (batería y percusión), Nicolas Aimo (sintetizadores, samples y percusión) y Sebastián Ayala (guitarra y coros). “Otra Forma” es un tema de math-rock envolvente con alma reflexiva: “Esté cuerpo / Ya no es mío / En algún lado estará”.

NDN colabora con El príncipe idiota para componer los paisajes en cascada de “Hábitat”. Su última canción es “Todas Las Luces” y funciona como un escape melódico para empezar la búsqueda de nuevas respuestas. Nadar de noche regenera la curiosidad humana de explorar los ecosistemas fluviales.

Artistas Similares: Fin del Mundo, Medalla Milagrosa y Maserati.

Prehistöricos

#SonoraIberoamérica Vol.8

No hay nada más vetusto que el poder del sonido. Prehistöricos es el proyecto chileno liderado por Tomás Preuss, cuyo nombre hace referencia a la estrecha relación del mismo con lo antiguo, lo primordial y lo esencial de la vida. El pop triste de Prehistöricos mezcla música folclórica y una lírica nostálgica desde 2010 cuando lanzó La Orquesta Oculta.

La banda ha hecho de México su segundo hogar tras varias visitas al país, el público mexicano siempre los ha tratado con cariño gracias a himnos como “Invéntame un Final”, “Con Tu Cuerpo El Huracán” y “Nuestro Destino”. Este 2021 Prehistöricos se encuentra terminando su nuevo disco a través de Disco Intrépido.

Para calmar la ansías se acaba de estrenar el sencillo “Tus Nombres” una canción de synth-pop con cambios dramáticos en su letra: “Qué he sacado con quererte / Se me pudre un poco el corazón / Dónde quedaron tus besos / Odio esté sabor que me quedó”. La música de Prehistöricos inunda nuestro ecosistema con sus melodías para que su mensaje nunca salga de nuestro sistema.

Artistas Similares: Arranquemos del Invierno, Monoazul y Protistas.

