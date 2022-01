La banda de heavy metal Sepultura regresará a México este año, si quieres ir a mover la melena con sus clásicos y rolas nuevas, esto te interesa.

Buenas noticias para los fans de Sepultura en México, porque la banda brasileña se suma a la lista de conciertos para este año. Así es, los cuatro integrantes actuales vendrán con todo el poder de sus rolas metaleras a presentarse en uno de los lugares icónicos para este tipo de música en la capital mexicana, y también recorrerán otros estados.

Así será el regreso de Sepultura a México

Metal brasileño del más chido

“Estamos emocionados de anunciar que regresaremos a México este abril”, escribieron los integrantes de Sepultura en sus redes sociales. Y es que llevan tocando en este país desde hace más de tres décadas con sus diferentes alineaciones.

En esta ocasión del The Mexican Quadra Tour, la banda vendrá con la alineación conformada por: Andreas Kisser (guitarrista), Paulo Jr. (bajista), Derrick Green (vocalista) y Eloy Casagrande (baterista).

Presentarán en vivo para los mexicanos su disco más reciente, Quadra, lanzado en febrero del 2020. Por lo que puedes esperar escuchar rolas como “Isolation”, “Last time” y “Means to an end”. Pero, como es de esperarse, también harán un recorrido por su carrera, que incluye himnos clásicos como “Chaos A.D.”, “Refuse/Resist”, “Slave new world” y “Ratamahatta”.

Fechas y lugares de sus conciertos

Este cuarteto tocará el domingo 17 de abril, por primera vez en el Circo Volador. Lugar que se ubica en Calzada de la Viga #146, saliendo de la estación de metro La Viga. El concierto comenzará a las 8:00 p.m., pero las puertas se abrirán desde las 6:00 p.m.

También se presentará en otros lugares de la República Mexicana:

14 de abril: C3 Stage, en Guadalajara

15 de abril: Inforum, en Irapuato

16 de abril: Salón Rojo, en Querétaro

Para mayor información de la venta de boletos en otros estados, consulta la página oficial del grupo.

Boletos para Sepultura en México

Si quieres ir a escuchar el tras y death metal de la banda brasileña Sepultura en México, puedes comprar tus pases en Superboletos y taquillas del lugar. Aquí te van los precios:

VIP: $1,120

General: $952

Es importante mencionar que, ante la presente pandemia, este concierto seguirá los protocolos de seguridad, así que no olvides tu cubrebocas.

Sepultura es considerada la mejor y más exitosa banda de heavy metal de Brasil, y su discografía así lo comprueba, pero también los conciertos que se avientan. Así que, ¿te vas a lanzar a verlos y headbangerear en el The Mexican Quadra Tour?