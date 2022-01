Uno de los grupos de pop-rock que definió los 90 fue, sin duda, Hanson, y este año volverá a pisar tierras mexicanas con su nuevo tour.

¿Quién no cantó o escuchó “MMMBop”, de Hanson, en los 90? No había escapatoria, y es que la canción sonó hasta en la sopa, y los ayudó a quedarse en el gusto de miles de personas hasta la fecha. Así es, a 30 años de su debut, estos tres hermanos siguen dándole a la música y ya se preparan para traer a México su Red Green Blue 2022 Tour.

Todo sobre el tour de Hanson por México

¿Cuándo y a dónde regresan?

Los hermanos Zac, Isaac y Taylor Hanson anunciaron las fechas de su nueva gira mundial, en la que no podía faltar México. Sí, fechas, porque se presentarán varias veces, en varios estados:

25 de septiembre: Auditorio BB, en la CDMX

27 de septiembre: Teatro Diana, en Guadalajara

28 de septiembre: Foro de Lago, en León

29 de septiembre: Teatro Metropolitan, en Querétaro

1 de octubre: Pabellón M, en Monterrey

Fobia acústico: En vivo en el Metropólitan #AgendaChilango

Así estará la boletiza para Hanson

Si te animas a ir a recordar tu adolescencia y escuchar pop-rock con los hermanos de Tulsa, Oklahoma, toma nota sobre los boletos para la CDMX, pues se venderán de tres maneras:

Venta para fans: Sábado 16, domingo 16 y lunes 17 de enero, a partir de las 10:00 a.m.

Pre-venta Citibanamex: Martes 18 y miércoles 19 de enero, misma hora.

Venta general: Jueves 20 de enero, arrancando a la misma hora.

¿Y los precios? No te preocupes, que también los tenemos, y estarán disponibles en Ticketmaster además de las taquillas del Auditorio BB:

Pista: $700

Platea: $880

Gradas: $480 (en hold)

Si eres fan de hueso colorado de Hanson, o conoces a alguien que lo sea, paciencia con los boletos de las demás fechas. Se anunciará próximamente.

¿Qué vas a ver en el Red Green Blue 2022 Tour?

Los Hanson están por lanzar el disco Red Green Blue el 20 de mayo, y es el que los llevará por su nueva gira mundial. Así que si vas a verlos te tocará escuchar las 15 rolitas de este material, que estará divido en tres tercios, uno por cada integrante.

Pero, por supuesto, no faltará “MMMBop”, que es la rolita infaltable de infaltables. Además de otros clásicos de su carrera; es muy pronto para conocer el setlistt, pero podrían incluir “Where’s the love”, “Weird” y “This time around”, entre otros. Y también estarán tocando por primera vez frente a sus fans temas de su álbum Against the world, lanzado el año pasado.

Cabe mencionar que en 2022 los hermanos cumplen 30 años de estar tocando juntos. Su debut oficial fue en 1992, posteriormente lanzaron su primer álbum (Middle of nowhere) con una disquera en 1997, y no han parado de sacar música hasta la fecha. Además, vinieron a México en el 2000 con su This Time Around Tour, y en 2017 con Middle of Everywhere: 25th Annyversary Tour.

Entonces, ¿le vas a entrar a la nostalgia noventera y te lanzarás a ver a los Hanson en su Red Green Blue 2022 Tour por México?