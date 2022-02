¿Qué? No entendimos nada pero estamos aterrados. Checa el tráiler de 'Nope' La nueva película del genio del terror y comedia Jordan Peele.

Ya está aquí el tráiler de Nope, la nueva producción de Jordan Peele; quien fiel a su estilo ha mantenido el argumento de esta peli en secreto. A diferencia de lo que ocurre con muchos avances, actualmente el de Nope engancha, pero apenas revela algo.

En él podemos ver a Daniel Kaluuya, cuya actuación en Get Out le valió una nominación al Oscar.

Junto a Keke Palmer (Hustlers, Masters of Sex, Scream Queen) en un escenario de sonido en Hollywood. Ambos trabajan en el Rancho Haywood, como entrenadores de caballos y son los únicos propietarios afroamericanos en la zona.A los protagonistas se suman Steven Yeun, Barbie Ferreira, Brandon Perea y Michael Wincott. Aunque aún no queda muy claro qué papel tendrán, ni quiénes sobrevivirán.

Pronto el rancho y la localidad se verán sorprendidos por una misteriosa fuerza que llega desde el cielo, causando estragos en el lugar y en la vida de los habitantes.

Por lo visto en el tráiler la cinta contará con dos facetas. Pues al inicio puede verse una paleta colorida y alegre, esto debido a que Jordan Peele ha dicho que esta será su reinterpretación de las películas de verano. Una vez que la extraña nube llega todo se torna oscuro y ominoso.

Un genio del terror

Las dos primeras películas de Peele, Get Out y Us, fueron celebradas por su original exploración sobre el racismo y la desigualdad. Además, sus respectivos elencos eran en su mayoría afroamericanos y siempre como protagonistas; lejos de ser víctimas o motivo de amenaza para la población blanca, como en otros filmes del género. Asimismo, el director también ha recalcado que el hecho de que haya “un puñado tan pequeño de películas dirigidas por negros” es para él, “el horror mismo”.

“Get Out”, recibió el Oscar al mejor guión original, y estuvo nominada a mejor película y a mejor director.

Peele también ha producido numerosos proyectos a través de su compañía Monkeypaw Productions. Incluyendo Lovecraft Country y Candyman de Nia DaCosta el año pasado.

La realidad ya es lo suficientemente abrumadora, terrorífica y aún así esperamos con ansia más detalles de la trama y del estreno de Nope. El cual ya tiene fecha en Estados Unidos; 22 de julio, en tanto el internet ya se debate entre teorías sobre aliens, caballos enloquecidos y más cuestiones raciales.

Soylent Green: La película de 1973 que predijo la vida en 2022