Si necesitas una guitarra, un bajo, un teclado, un violín o una consola para mezclar música la calle de Bolívar del Centro Histórico es la mejor opción.

Bolívar y San Jerónimo, a sólo dos cuadras de la estación del Metro Isabel la Católica. Ahí encontrarás un montón de tiendas con instrumentos tradicionales como la guitarra hasta los más raros como arpas, flautas o acordeones.

En estas mismas tiendas también puedes encontrar instrumentos grandes como pianos, baterías u otros instrumentos más especializados que son poco comunes, así como accesorios como amplificadores, audífonos, bocinas, pedales, tornamesas, micrófonos, y todo, en serio todo lo que tiene que ver con música.

Las mejores tiendas de Bolívar para comprar instrumentos musicales

Karma Music. Está tienda es perfecta para los fans de Star Wars y para los principiantes, pero muy principiantes, porque en este lugar venden instrumentos musicales para niños, como mini baterías de temáticas de caricaturas y películas.

Casa Veerkamp. Ubicada en la esquina de Mesones y Bolívar, este lugar es además de enorme, una de las mejores tiendas de música porque literalmente encuentras todo. Esto se debe en gran parte porque quienes atienden esta tienda son todos unos expertos en el tema, así que no te hacen perder el tiempo y van directo al grano.

Aprende a tocar un instrumento en casa desde cero

Lo mejor de todo es que antes de llevarte lo que piensas comprar puedes probarlo sin compromiso, para que te convenzas.

Bolívar Musical. Es otra gran opción. Aunque desde afuera se ve un poco oscura y sospechosa, esta tienda en su interior es un verdadero tesoro pues además de encontrar instrumentos musicales baratos, también puedes encontrar discos de vinilo y cuadernos de partituras con portadas muy lindas para los verdaderos amantes de la música.

Otros lugares del centro para comprar instrumentos musicales baratos

Nacional Monte de Piedad. Para muchos esto no será un gran hallazgo, pero hace algunos años (cuando todavía no tenía ni credencial para votar) mi hermano consiguió un bajo de 4 cuerdas en $1000 pesitos. Sí, esto en la tienda del centro del Nacional Monte de Piedad. Es muy probable que ya nada cuesta eso, porque eran los principios de los dosmiles (y pues la inflación, el internet y el capitalismo han arruinado todo… Pero esa es otra conversación). Así que no te desanimes chance y encuentras algo barato o por debajo del precio. Nunca está de más darle un rol.

El tianguis del músico. Pues ya no es tan céntrico pero sí está cerca. Este lugar es ambulante, es decir no está fijo. Solo se pone los martes. Este tianguis también estaba chido hace como 15 años, ahora no lo sé (hace mucho no voy), lo que sí es probable que no haya cambiado es que tienes que sabértela o ir con alguien que se la sepa o de lo contrario te pueden ver la cara.

En el tianguis del músico puedes encontrar de todo, pero abusado, porque así como hay joyitas invaluables (a buen precio) también puedes encontrar caro, muy gastado, feo, chafa y hasta cosas robadas.

Facebook. Comprar en grupos de Facebook es poco confiable porque muchas veces se presta para fraudes, pero investigando con algunos amigos músicos ellos recomendaron unirse a Charlas Adictos al Gear y Bass Mex, donde además de buenos precios, tienen facilidades de pago.