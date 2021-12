El trío estadounidense de pop Jonas Brothers volverá a México en el 2022, y lo hará no con uno sino con dos shows de su Remember This Tour.

Los Jonas Brothers saben que tienen un público muy grande y muy fiel en México, por lo que no podían dejarlo fuera de su Remember This Tour. Así que hoy anunciaron un par de fechas que, si eres fan de su propuesta popera, te harán sacar la cartera para volver a verlos en vivo.

Todo lo que debes saber del regreso de Jonas Brothers a México

¿Cuándo y dónde se presentarán?

“¡México! Prepárense para la fiesta. Estamos muy emocionados de anunciar que llevaremos el #RememberThisTour a México para dos maravillosas noches en el 2022”, escribieron Nick, Joe y Kevin ante su vuelta al país en los primeros meses del próximo año.

La primera fecha del Remember This Tour de los Jonas Brothers en México será el próximo 22 de febrero, en la Arena Ciudad de México de la capital. Recinto que visitarán por primera vez, pues en ocasiones anteriores habían cantado en otros como el Palacio de los Deportes y el Foro Sol.

La segunda noche de la gira del trío de Nueva jersey, por si te quieres lanzar, es el 25 de febrero en la Arena Monterrey.

¿Qué traerán los Jonas Brothers a México?

El grupo estadounidense traerá al país un repertorio que abarca sus más de 15 años de carrera. Mismo que ya presentaron en Estados Unidos entre agosto y octubre del presente año, aunque puede haber variaciones en el set list.

Por ejemplo, además de una escenografía con proyecciones en pantalla e iluminación especial, los Jonas Brothers han interpretado canciones como: “Cool”, “Only human”, “Burnin’ up”, “Fly with me”, “Leave before you love me” (con Marshmello) y “Sucker”. Además de “Remember this” (de donde toman el nombre para el tour) y “Who’s in your head” (que estrenaron en septiembre pasado).

¿Invitados? En sus fechas de Estados Unidos los ha acompañado la cantante de country-pop Kelsea Ballerini, quien al parecer también vendrá con ellos a México.

¿Cuándo comprar boletos y cuánto costarán?

Aquí viene la otra parte más importante para los fans del trío de hermanos, la boletiza. Siendo un grupo tan popular en este país, no es de dudar que los pases para sus dos conciertos van a agotarse.

Así que ponte trucha, porque la venta general arranca este viernes 17 de diciembre, en punto de las 10:00 a.m. ¿Dónde? En la página de Superboletos, taquillas de ambas arenas, el Palacio de Hierro y las tiendas Innova Sport.

Los precios no se han revelado, pero puedes consultarlos en la página de Superboletos.

Los Jonas Brothers tienen más de una década viniendo a territorio mexicano con sus diferentes giras, como Burnin’ Up Tour en 2008 y Happiness Begins Tour en 2019.

Entonces, ¿qué dices, te vas a lanzar a ver a los Jonas Brothers en su regreso a México con el Remember This Tour?