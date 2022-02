Hace tres años la cantautora Karla Breu dejó República Dominicana por la CDMX, y ahora prepara para su primer concierto en solitario en el Lunario.

Karla Breu comenzó a cantar en su país, República Dominicana, pero un día surgió la oportunidad de hacer carrera en México. Tenía 19 años, no lo dudó y se vino a la capital de este país. Hoy ya tiene canciones como “No sé olvidarte” sonando en todas las estaciones de radio pop, y en puerta su primer concierto en solitario que será en su nueva casa, la CDMX.

La gira con Camila preparó a Karla Breu para el show de la CDMX

Antes de llegar a este momento fue invitada del grupo Camila en su gira por Estados Unidos. “Fue un sueño, un honor. Camilla es un grupo que he admirado desde hace mucho tiempo, y poder ser parte de todo eso fue increíble”, dice.

Agrega que las 16 fechas que abrió le sirvieron para crecer y aprender mucho sobre pararse en un escenario y enfrentar diferentes públicos. “Ahora sí me siento preparada para empezar con mis conciertos, hacer gira aquí en México y poder agradecerle al público mexicano todo lo que han hecho por mí, porque fueron los primeros en abrirme las puertas. No hubiera podido hacer esa gira en Estados Unidos sino hubiera sido por México”.

Valió la pena dejar su país por seguir su sueño en México

Muchos cantantes y grupos suelen seguir este camino para sus conciertos: Lunario del Auditorio Nacional, Teatro Metropólitan, Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, etc. Karla Breu está lista para el primer lugar, luego de que la pandemia retrasara sus planes.

“Que sea ya una realidad es algo que me hace sentir demasiado agradecida, y me confirmó otra vez que todo el esfuerzo vale la pena. Hay veces que uno lo ve como que no está pasando nada, hay momentos duros pero si se sigue con la disciplina, con el trabajo y la constancia, se pueden lograr muchas cosas y eso es lo que siento cuando pienso en El Lunario”.

“Es difícil estar lejos de toda mi familia, de mis amigos, de todo lo que para mí era lo normal. Fue un proceso que me costó en un principio, pero estoy muy feliz de estar en México”, asegura.

Karla Breu prepara un concierto muy especial

Por eso y otros motivos, la dominicana está preparando una noche muy especial: “En El Lunario va a ser banda completa y un repertorio más largo. Voy a cantar todas las canciones del álbum y algunas sorpresas, canciones que todavía no han escuchado. Este año viene mucha música nueva y quiero darles una probadita”.

Algo de lo que podría sonar es “Te prometo” del disco homónimo, además de “Vuelve y “No me arrepiento”. Así como el primer sencillo del álbum que ya graba y lanzará más adelante.

¿Llegaste a una pasar afuera del Lunario y decir “algún día voy a ver mi nombre ahí?”

“Sí, pero realmente no creía que iba a pasar por ahora. A medida que la pandemia iba avanzando yo lo sentía cada vez más lejos y más difícil”.

Pero ya es una realidad que este 9 de marzo, Karla Breu pisará ese escenario. Además será un concierto inolvidable para ella. “Viene toda mi familia, va a ser una noche increíble. Y es mi primer show en solitario. He tenido festivales de radio, he abierto conciertos de otros artistas, he tocado en bares pequeños, pero así, primer show, banda completa, en solitario, es éste”.

Karla Breu vive agradecida con la CDMX

Algo que le tomó unos tres años en lograr, pues lleva viviendo en la CDMX desde el 2018. Tiempo en el que también como persona ha crecido mucho.

“Nunca había salido de Dominicana yo sola, nunca había venido a México ni siquiera de turista. Entonces fue un poco intimidante al principio, pero me ha ayudado a crecer mucho. Esa parte de independizarme, vivir en otro país, de encontrarme con otra cultura tan diferente a la mía, ha sido una montaña rusa en la que mi vida ha ido cambiando.

“Y la verdad estoy muy agradecida con México por haberme ayudado a enamorarme aún más de lo que hago, por darme una oportunidad cuando yo dudaba de mí misma. No me conocían, me dio miedo, la verdad, pero México me abrió las puertas y estoy muy agradecida”, repite Karla Breu.

¿Ya hay algún lugar en especifico que sea de tus consentidos?

“Me gusta mucho el Huequito, los Tacos Nápoles. Mi papá vino una vez y le encantó el Huequito, entonces voy a llevar a mi familia también a que lo prueben”.

De comida que has probado aquí, ¿qué es lo que más te gusta?

“Las flautas me encantan, tacos al pastor. Sé que suena como muy clásico, pero es que los tacos al pastor fue algo que me sorprendió porque la comida mexicana que nos dan en Santo Domingo es más como tex-mex, entonces cuando llegué aquí sí me sorprendió un poco, los tacos verdaderos”. Agrega que cada vez aguanta más el picante mexicano.

¿Qué tanto has explorado la ciudad como una nueva habitante?

“La verdad, me falta. Soy una persona que le gusta mucho estar en la casa, escribiendo, estudiando, viendo películas. Entonces me falta esa parte de realmente a explorar, ya tengo tres años aquí, debería conocer muchísimo más. Este año es una de mis metas, salir realmente a conocer la ciudad”.

¿Como qué zona te da curiosidad?

“Xochimilco, donde están los barquitos”, responde, y le decimos que se llaman trajineras, “Siempre he querido ir y nunca encuentro con quien. He visto fotos, se ve súper bonito y quiero ir. Quiero ir a Teotihuacán, ya saliendo un poco (de la ciudad)”.

¿Te ves viviendo muchos años más en la ciudad o cuál es tu plan?

“Sí, la verdad me gusta mucho vivir aquí, y la energía de la gente me recuerda mucho a los dominicanos, entonces me siento en casa. Me encantaría visitar otras partes de México también, porque la mayoría del tiempo me la paso en la ciudad”.

¿Hay alguna canción que la ciudad, la gente o alguna experiencia aquí te haya inspirado?

“Sí, tengo varias canciones, todavía no las conocen. Hay una que escribí de las calles de México, ojalá en algún momento la puedan escuchar”.

Además, dice que le gustaría grabar un video en la capital y hasta música mexicana. “Me encantaría. Le debo mucho a México y quiero buscar la forma de darle homenaje y mostrarle un poco de mi agradecimiento. Ojalá pueda hacer alguna colaboración con sonidos más regionales”.

Karla Breu se presenta este 9 de marzo a las 8:00 p.m., en el Lunario del Auditorio Nacional. Los boletos están en Ticketmaster, con precios entre $517 y $633.