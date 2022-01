Este 14 de enero habrá una nueva película mexicana en Netflix: El Comediante, así que hablamos con sus directores Gabriel Nuncio y Rodrigo Guardiola.

El Comediante es un dramedy o tragicomedia que presenta a Gabriel Nuncio, un standupero que quiere hacer una película, pero todo le sale mal. Entre peripecias, la cotidianeidad de la vida, la posibilidad de ser padre y la invitación a un viaje intergaláctico, el resultado es una película diferente. Misma de la que nos hablan el protagonista y su co-director Rodrigo Guardiola, también integrante de la banda de rock Zoé.

El camino de El Comediante: de stand-up a película

¿Cómo surge la idea de escribir esta historia tan peculiar, en el buen sentido de la palabra?

Gabriel Nuncio: “La idea surge de distintos lugares que están vinculados por una breve etapa en la que hice stand-up comedy un par de años, incluso hasta tres años. Hicimos algunos ejercicios luego de hacer sketches con algunas anécdotas. Como que siempre hubo esa pulsión de llevar algunas de las rutinas del stand-up a serie, a película.

“No encontraba el formato, hasta que finalmente se hizo el primer ejercicio de guión, que creo que es el que compartí con Rodrigo (Guardiola), y de ahí ya le empezamos a dar forma, a rebotar temas que nos interesaban, que era lo mas importante. Más allá de la anécdota había que fincar el guión en los temas que iban a mover al proyecto. Entonces, sí, todo inició con anécdotas personales, pero luego fue creciendo y se fue robusteciendo en la medida que fuimos avanzando”.

Entre la ficción y la realidad, entre el drama y la comedia

Además tiene una mezcla de realidad por los actores y el director que salen de sí mismos, y ficción con los que interpretan a personajes. ¿Cómo fue lograr ese balance?

Rodrigo Guardiola: “Muy divertido, porque conforme se avanzó con el guión fuimos hablando con amigos y amigas actores o actrices, y amigos y amigas no actores y no actrices que iban a ir interpretando estos roles, algunos como ellos mismos, algunos como otros personajes. Y esa línea mantiene parte de la comedia y el encanto de esta película.

“Creo que lo más original de la película viene de cómo está borrosa esa línea entre lo real y la ficción, también entre la comedia y el drama. No se ancla a un género, no es cine de género, rompe forma y la mayor parte de esos actores o amigas se encariñaron con el guión y el proyecto, y le fueron imprimiendo mucho. Lo fuimos creciendo todos juntos, y por eso creemos que tiene esta especie de magia, y que sí contagia algo. Son anécdotas muy interesantes y muy bien hiladas que creo que pueden ser parecidas a situaciones que todos hemos tenido o por las que estamos pasando, y puede ser una película fácil para identificarse con ella y para reflexionar y pasar un buen rato”.

En el elenco de esta cinta están Cassandra Ciangherotti, Adriana Paz, Cecilia Suárez, Tenoch Huerta, entre otros.

Cortesía Netflix

Ese balance entre el drama y la comedia ¿se logró fácil? ¿Hubo que hacer muchos ajustes al guión o durante la filmación?

Gabriel: “Sí, por ejemplo, una mis escenas favoritas sucede hacia el final donde está el baile al lado del lago, que era una escena que en guión era muy breve y luego encontramos ésta locación que nos gustó un montón y dijimos ‘bueno en lugar de que sea aquel interior, casa, vamos a hacerlo aquí. Y luego alguien dijo: ‘estaría bueno que estuvieran disfrazados, estaría bueno que hubiera una coreografía, ¿qué tal si ponemos un arco y qué tal si hay músicos?’ Creo que es donde más conviven talentos, y no necesariamente la improvisación sino la creatividad que fue creciendo sobre la marcha. Porque eso no fue planeado, no estaba en el guión ni en la preproducción, fue algo como ya muy avanzado el proceso, y dijimos: ‘ésta escena hay que hacerla así, y creció un montón”.

Tragicomedia con mensajes para conectar

Sin spoilear, en El Comediante vemos intercaladas escenas de la cinta que tiene en mente Gabriel Nuncio, pero también señales que le da la vida sobre el rumbo a seguir. Sin embargo, está tan metido en su proyecto que intenta por todos los medios llevarlo a cabo. Quizá un reflejo de cómo a veces el ser humano no hace caso y solito se sabotea, hasta que sin poder evitarlo llega a su destino.

¿Cuál es su mensaje favorito de El Comediante?

Rodrigo: “Que el universo y la vida todo el tiempo nos están dando pistas, y hay que estar más atentos a ellas y escucharlas para encontrar la paz que siempre está disponible ahí para nosotros. Pero hay que escuchar más lo que la vida nos dice”.

Gabriel: “Un poco redondeando su idea, que la armonía también está en la derrota”.

Ya que se habla de esto en la película, tengo que preguntarles, ¿creen en los viajes intergalácticos?

Rodrigo: “Yo creo que sí. De alguna manera estamos conectados a algo vertical, no sólo vivimos aquí en lo horizontal, entonces de alguna manera que no podemos comprender estamos conectados a algo muchísimo más grande y mágico”.

Gabriel: “Pues, yo soy, dentro de todas estas posibilidades de fe… creo que si hay algo en lo que quiero creer es como en nuestra comunicación con el cosmos”.

Cortesía Netflix

El Comediante tiene música original de Chetes

Rodrigo, tú eres músico y pudiste aventarte el soundtrack pero quizá ya era demasiado. ¿Cómo eliges a Chetes para que haga el trabajo?

Rodrigo: “Sí, Chetes hizo un gran, gran trabajo. Estamos muy contentos. Es de mis mejores amigos, de mis amigos más queridos. Mi primera etapa profesional dentro de la música fue con él, y me da mucho gusto poder retomar un proyecto con él a éstas alturas de la vida, casi 20 años después que tuve un grupo con él (Vaquero). Lo considero uno de los mejores músicos, y de los más virtuosos compositores e instrumentalistas, porque él toca todo realmente o compone para cualquier instrumento.

“Y resolvió el score de esta película de una manera muy puntual, muy concreta, muy simple, y al mismo tiempo es muy complejo lo que hace, lograr algo tan simple y que tenga ese efecto es de los más difícil que puede haber. Lo logró con un cuarteto de cuerdas en vez de toda una orquesta, o sea son poquitos músicos. Supo acotar el número de instrumentos que usar para que la película tuviera un tono distintivo musicalmente, y creo que la gente la va a recordar tanto por las imágenes y las anécdotas plasmadas y también por la música”.

El soundtrack de la película saldrá este 14 de enero, y podrás escucharlo en plataformas digitales. Consta de 20 piezas instrumentales en las que Chetes usó instrumentos clásicos, música electrónica experimental, entre otras cosas.

Previo a su llegada al streaming, la ópera prima de Rodrigo Guardiola con Gabriel Nuncio se presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ahí recibió el Premio Mezcal a la mejor película mexicana.

Con ese sello de aprobación, El Comediante se estrena en Netflix este 14 de enero. ¿Le vas a dar play?