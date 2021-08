Charlie Watts amaba el rock, pero el jazz lo hacía vibrar. Un baterista único. Su paso con los Stones es el legado que permanecerá siempre.

Por: Editorial M&E

“El jazz es mi pasión. Es la música que quiero hacer. Los Stones son una molesta forma de pasar el tiempo”, confesó Watts alguna ocasión cuando le preguntaron qué se sentía ser parte de una de las bandas más importantes del mundo.

El tranquilo y elegantemente vestido Charlie Watts, nos dejóeste 24 de agosto de 2021. El baterista murió a los 80 años; sus fans están convencidos que se fue al cielo a hacerle compañía a David Bowie y a Lou Reed.

“Watts falleció en paz en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia y sus seres queridos”, dijo en un comunicado Bernard Doherty.

Y así tenía que ser, Charlie Watts fue un hombre reservado, tranquilo, discreto y pacifico. De hecho para Richards y Jagger el baterista no era un pilar más de la banda, si no los cimientos, “él único que siempre parecía tener los dos pies bien colocados en la tierra”:

‘Él es los Stones, quien tiene la última palabraentre tanto ego, el verdadero líder de este grupo de rock and roll. Y serlo es ser mucho más que ser un baterista cualquiera’, dijo Richards sobre su amigo en una gira por Latinoamérica.

A inicios del mes de agosto Watts, anunció que no viajaría por primera vez, desde que se unió a la banda en 1963, con los Stones debido a un problema de salud indefinido. Tan sólo 20 días después la noticia de su muerte dió rápidamente la vuelta al mundo.

El verdadero líder de los Stones

La velocidad, la potencia y el cronometraje de Watts nunca se mostraron mejor que durante el documental del concierto, “Shine a Light”, cuando el director Martin Scorsese filmó “Jumpin Jack Flash” y al baterista tocando desde la parte trasera del escenario.

Watts siempre fue el más reservado de los Stones, el que menos habló con la prensa y no porque no fuera relevante, si no porque a diferencia de los demás él jamás se metió en problemas.

Charlie parecía cualquier cosa, menos el baterista de los Rolling Stones. Él, siempre fueaseado, elegante, pulcro e impecable. Sus zapatos siempre estaban relucientes, no le gustaban las fiestas, las drogas, el alcohol, ni ninguna otra mujer que no fuera la suya.

Su infancia estuvo llena de carencias, fue el hijo de un camionero y una modesta ama de casa. No tuvo hermanos, sólo una hermana y un amigo de la infancia que se mantuvo cerca de él toda la vida.

La música le interesó desde muy joven, igual que el fútbol, como una especie de cliché londinense de posguerra. Su madre le compró una batería cuando tenía 14 años, como regalo de cumpleaños.

Poco después estudió arte y una vez que terminó se metió a trabajar en una agencia de publicidad. Ahí permaneció durante algunos años y sólo fue capaz de renunciar cuando los Stones le garantizaron que ganaría más dinero con ellos que en la agencia.

Un año después se casó con Shirley Ann, compañera de la escuela y de vida, con la que estuvo muchos años casado criando muchachos y caballos en Devonshire.

Usuarios de Twitter recuerdan a Charlie Watts

Con Charlie Watts no solo se nos va un inmenso batero y una leyenda mundial.



Estamos ante el fin de una era. ¿Qué viene? No sabemos, pero los embajadores mundiales del rock no son inmortales.



Se fue el primero de los Stones clásicos, nadie estaba preparado. Volá alto Charlie. pic.twitter.com/nyH7bkMaOI — Nehuen Gusmerotti (@nehuegusme) August 24, 2021

“Prefiero tocar sutilmente que alardear con la batería”.

Charlie Watts



80 años entre nosotros, gracias querido Charlie.@RollingStones pic.twitter.com/OVzbmnUYSh — Chava Rock (@Chava_Rock) August 24, 2021

Adiós Maestro !!!! Charlie Watts , el verdadero líder de Los Rolling Stone

"Mixed Emotion " pic.twitter.com/KemvsGxBCh — José luis (@Josluis75632260) August 24, 2021

Charlie Watts el mejor baterista de R&B en la mejor banda de rock 😢🖤 pic.twitter.com/3fvcJqTHtB — Osiris (@OsirisHayes) August 24, 2021

Descanse en paz, Charlie Watts, baterista de sus satánicas majestades, Los Rolling Stones. pic.twitter.com/SkCMDUCTJf — Simpsonito (@SimpsonitoMX) August 24, 2021

Sabíamos que tarde o temprano pasaría. Se acaba una época en la historia del rock. R.I.P #CharlieWatts — Professor Professorson (@Zorrolobom) August 24, 2021

Desde 1963, Charlie Watts fue parte de la mítica banda de rock, #TheRollingStones🥁 @RollingStones

Durante 60 años, el británico dio su toque único en la batería, consolidándose entre los mejores de la historia del género musical.



QEPD #CharlieWatts pic.twitter.com/uk91nWrAxK — Diego De Luna (@delunadiego) August 24, 2021

“Ya no hay buenos días, solo días”

DEP Charlie Watts. https://t.co/jL78Ty898I pic.twitter.com/aTwYqE49Lp — Ivan Rodriguez (@lifeandworks) August 24, 2021

Falleció Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones a los 80 años de edad.

Los Rolling Stones quedan con un vacío increíble — Rodrigo Bautista Cornejo (@Rorro_BautistaC) August 24, 2021