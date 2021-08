El video de "That Life" de la UMO nos hizo recordar a algunas marionetas protagonizando otros videos increíbles y adroables.

El videoclip de ‘That Life’, dirigido por Lydia Fine y Tony Blahd, está con madre pues lo protagoniza una marioneta azul que nos recuerda que nada es lo que parece, pues a ratos la toma se abre para mostrarnos que todo lo que ocurre a cuadro es un montaje, un secuestro o una alucinación.

“Vi esta pintura de El Bosco llamada El jardín de las delicias terrenales y en la pintura había una mezcla de locuras que representaban el cielo, la tierra y el infierno. Cuando estaba escribiendo esta canción, That Life, estaba imaginando el mismo tipo de Dónde está Wally de escenas llenas de contrastes y múltiples personajes, todos involucrados en la mismo perversa mezcla de lujo, ensueño y condena en el paisaje de América, concretamente en algún lugar de vacaciones bajo un sol vengativo”, dijo Ruban Nielson, líder de la banda, sobre esta nueva canción.

Debido a la pandemia, el video no pudo ser tan espectacular como Nielson hubiese querido, pero no está nada mal ya que aunque parece sencillo, hay todo un trabajo detrás al que vale mucho la pena darle todo el crédito.

De hecho, trabajar con marionetas es todo un arte y ‘That Life’ de Unknown Mortal Orchestra, no es el único video interpretado por una marioneta. Por eso y porque nos encanta los videos musicales protagonizados por marionetas acá te compartimos nuestros favoritos.

Bones – The Killers

El video de los Killers no es cualquier cosa, éste lo hizo el aclamado director de cine Tim Burton, quien es conocido por usar marionetas y muñecos articulados en sus películas stop motion. Acá no son tal cual marionetas sino stop motion que después se transforma en CGI.

Coffee and TV – Blur

No son marionetas pero nadie nos iba a perdonar si dejábamos fuera de este conteo a la lechita perdida de Blur. La rola y el video es una alegoría sobre la lucha contra el alcoholismo que vivió en carne propia Graham Coxon, quien por cierto canta esta canción, no Damon Albarn.

Dance Yrself Clean – LCD Soundsystem

Como si se tratara de los Beatles y su tema ‘Don’t Let Me Down’, los muppets (sí los originales) se apoderaron del videoclip no oficial de Dance Yrself Clean, en una historia que no va de otra cosa que una vida llena de excesos: sexo, drogas, alcohol y lagunas mentales al día siguiente.

Different- Ximena Sariñana

Antes del videoclip oficial de ‘Different’, Ximena Sariñana estrenó uno más chido con la letra de la canción en donde vemos la monótona vida de una marioneta que está perdidamente enamorado de ella. La rola también nos recuerda un poco ‘Carried Away’ de Passion Pit porque va un poco de pedir disculpas a quien amas.

Evil – Interpol

Desde luego no podíamos olvidarnos, en este conteo, de la icónica marioneta Norman, bautizada así por los fans de la banda, que relata la historia después de un accidente de tránsito.

Keep Fishin’ – Weezer

A la rana René y sus amigos les encanta protagonizar videoclips y tener amigos rockstar. De hecho antes del conocido video de LCD Soundsystem, ellos ya habían aparecido en ‘Keep Fishin’, de Weezer en 2002.

Instant Crush – Daft Punk y Julian Casablancas

El video está basado en el cuento ‘El soldadito de plomo’ de Hans Christian Andersen, en éste el soldadito de plomo tiene la cara de Julian Casablancas y se estrenó en 2013.

Nobody’s Clown – Los Yesterdays

Los Yesterdays también tienen un rolón bien triste interpretado por una marioneta que anda dolida porque quedo como el payaso de nadie luego de que una morra (marioneta) lo rechazara y es que su tristeza es tanta que va a parar a una tienda de juguetes en donde nadie lo quiere…hasta que una morra de carne y hueso (y muuuuy tóxica) se siente atraída por su tristeza.

Yo Opino – 31 minutos

De hecho podríamos mencionar cualquier canción de 31 minutos como ‘Mi Muñeca Me Habló’, la cual es una crítica a los religiosos católicos que oran y hablan con figuras que todos conocemos como santos. Pero elegimos, ‘Yo Opino’, porque la adoramos y es muy pegajosa.