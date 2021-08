Audios Virales

Seguramente más de una vez navegando en Internet te has topado con una “ilusión auditiva” en donde tras volver a reproducir el audio escuchas otra palabra completamente distinta a la que creíste oír en primer lugar.

El audio más famoso de este tipo fue el que se viralizó en 2018. En tan sólo 4 segundos algunos escuchaban la palabra Yanny, pero otros escuchaban claramente la palabra Laurel.

Poco después otro audio similar volvió a causar furor en redes sociales. Éste correspondía a Los Caballeros del Zodiaco, en este había quienes escuchaban lindura y otros armadura.

“Sino hubiera sido por mi armadura no me habría salvado”, escuchaban algunos, mientras que otros oían claramente: “Sino hubiera sido por mi lindura no me habría salvado”.

Negar nuestros impulsos es negar lo que nos hace humanos | Letras Calientes 😈🔥

Ahora en TikTok otra “ilusión auditiva” llamó la atención de quienes disfrutan esta red social. Se trata de un video en donde la palabra alquiler es escuchada por algunos y la palabra bicicleta por otros.

¿Qué clase de brujería es esta?

Pero ¿por qué sucede esto? De acuerdo a un reportaje publicado por National Geographic esto se debe a las frecuencias que oímos y, sobre todo, a las que creemos oír.

Pero ¿por qué sucede esto? De acuerdo a un reportaje publicado por National Geographic esto se debe a las frecuencias que oímos y, sobre todo, a las que creemos oír.

La legibilidad de un audio, sobre todo estos audios de mala calidad que circulan en redes sociales responden a nuestra experiencia auditiva y a nuestra memoria auditiva. Es decir a “lo que sabemos de un sonido antes de percibirlo”.

Otra explicación científica, dice National Geographic, sería la diferencia entre “oír” y “escuchar”.

“Mucha gente cree que la acción de oír tiene lugar en el oído, cuando en realidad tanto el oír como el escuchar ocurren en el cerebro. Oír es simplemente percibir un sonido, mientras que escuchar es atribuir un significado a ese sonido. Puedes oír mientras estás dormido, pero para “escuchar” algo hay que interpretar el sonido”, dijo Douglas Beck, audiólogo.

Además de estas explicaciones también está el fenómeno de la percepción sonora, pues desde antes que empieces a reproducir el audio tu cerebro sabe de antemano que existen dos opciones, por lo que desde antes de escucharlo probablemente tu cerebro ya fue programado con una respuesta condicionada.

Lo correcto sería preguntar, sin dar ninguna alternativa previa, ¿qué oyes? para que así tener una respuesta más neutral, más incorrecta pues también influyen otros factores como la memoria funcional, las habilidades lingüísticas, las habilidades cognitivas y la atención.

Así que la razón por la que escuchamos dos palabras distintas en estos audios, simplemente se debe a que nuestro cerebro está siendo engañado y tratando de darle sentido a una oración.