“Easy on me” marcó un gran regreso para Adele, pero en esta era del TikTok no se escapó de que le hicieran versiones de todo tipo, como mariachi y norteño.

Apenas en octubre Adele hizo su triunfal regreso a la música con la canción “Easy on me”, primer single de su nuevo álbum 30. Es una de esas baladas que tan bien le salen, pero en este tiempo sus fans se han aplicado con covers de diferentes géneros musicales. Entre las sorpresas nos topamos con ritmos mexicanos que te enchinarán la piel, o quizá te saquen algunas risas.

2 versiones muy mexicanas e imperdibles de “Easy on me”, de Adele

“Easy on me” con mariachi

Una de la características de las canciones de esta artista británica es que te hacen llorar como pocas. Dado que ella compone sobre experiencias personales, y ha atravesado varios dramas en su vida, es inevitable que sus letras te calen hondo.

Pero, ¿qué efecto tendría escucharla a ritmo de un buen mariachi? Sí, leíste bien, mariachi. Pues en TikTok circula una de las versiones más inesperadas pero llegadoras de “Easy on me”, en la que queda claro que a Adele le quedaría perfecto cantarla así.

El sentimiento que hay en una rolita con mariachi es tan único y nos pone a todos tan sensibles, que juntar esta música con la mencionada canción nos provocaría lágrimas. Fue hecha por Ángel Ortiz, y entre guitarra, violín, y hasta un coro, el resultado es bastante bueno. Desde ya lanzamos nuestra petición para que en su próxima gira por México, la estrella inglesa la interprete así.

Ricky Martin: Sus 10 mejores baladas viejitas pero bonitas

Con banda norteña

Por eso no fuera suficiente, en la cuenta de TikTok de EZ Band está otra de esas versiones de “Easy on me” de Adele que jamás imaginamos escuchar. Es a ritmo de banda norteña.

“Cuando #Adele visitó #Gvstudios para aventarse una #norteña con #ezband”, se lee en la descripción. Ponerle una dosis de humor a la publicación del cover está chido, pero darle play es llevarse tremenda sorpresa.

El sonido del acordeón mezclado con la voz de la artista nacida en Londres es una experiencia que definitivamente nadie debe perderse. Para completar el sonido de banda norteña, agregaron acordes de guitarra y batería que te harán un nudo en la garganta. ¿Será que los fans del norte de México ya sueñan con escuchar esto en vivo, aunque acaben en lágrimas de la emoción?

Claro que no son los únicos covers que hay en TikTok y las demás redes sociales, además de YouTube. Si haces una rápida búsqueda, te toparás con rock, pop, y hasta un remix que tiene opiniones divididas pues mezcla esta balada con “Locked out of heaven” de Bruno Mars.

Pero dinos, ¿rifan o no las versiones en mariachi y banda norteña de “Easy on me”, de Adele?