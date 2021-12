Uno de los actores que ha crecido ante las cámaras es Diego Luna, quien ya cuenta con una larga lista de proyectos entre los que destacamos cinco películas.

Diego Luna comenzó a actuar cuando era niño, construyendo su camino en la televisión, teatro y cine. En esta última, se ha hecho de una filmografía que tiene historias bastante destacables y actuaciones que todo mundo recuerda.

El paso de Diego Luna por el cine ha dejado películas memorables

1. Y tu mamá también

La primera película que lo convirtió en una estrella fue Y tu mamá también, en la que compartió créditos con su amigo –o mejor dijo, charolastra– Gael García Bernal. Pero también es ya una de las clásicas del cine mexicano.

Narra una historia de dos amigos en su paso de la adolescencia a la adultez. Tenoch (Luna) y Julio (García Bernal) pasan mucho tiempo juntos o con sus novias, pero en unas vacaciones de ellas se van a la playa con Luisa, esposa del primo de Tenoch. Entre varios encuentros sexuales, sucederá algo inesperado que causará mella en su amistad.

2. Nicotina

Esta es otra de las películas esenciales de Diego Luna. En esta producción mexico-argentina de humor negro, interpreta a un geek de las computadoras llamado Lolo. Por un error en la entrega del disco de computadora equivocado, se enreda nada menos que con la mafia rusa. Lo que seguirá será un lío que tiene que ver con diamantes, además de sus propios rollos personales al estar enamorado de una vecina a la que espía.

3. El búfalo de la noche

Basado en la novela de Guillermo Arriaga, este filme es un drama imperdible. Muestra lo que hace un chico que sufre de esquizofrenia llamado Gregorio, cuando su mejor amigo Manuel (Luna) y su novia Tania (Liz Gallardo) lo traicionan: Se suicida.

Pero eso no es todo, pues le hereda una caja con notas y otras cosas a su amigo. Con lo que altera enormemente su vida, haciendo que con eso y cartas sin remitente sea inevitable escapar del sentimiento de culpa y temiendo por su salud mental.

4. Rudo y cursi

Diego Luna se reúne con Gael García Bernal para esta comedia mexicana de Carlos Cuarón. En ella interpretan a dos hermanos: Beto “rudo” y Tato “cursi”, respectivamente. El primero quiere ser futbolista y el otro cantante, pero trabajan en una plantación bananera en la provincia mexicana.

Un día su suerte cambia cuando conocen a Batuta, un buscador de talentos que se los lleva a la capital a probar suerte. Pero en sus nuevas vidas, las presiones y sus vicios (las mujeres y las apuestas) causan estragos en sus carreras y su relación de hermanos.

Diego Luna ya forma parte de la franquicia Star Wars

5. Rogue One: Una historia de Star Wars

Una película que definitivamente es básica en la carrera del actor mexicano es esta de la franquicia Star Wars. Aquí le da vida a Cassian Andor, un capitán del lado rebelde que es asignado a viajar con Jyn Erso (Felicity Jones) a una importante misión: Robar los planos de la Estrella de la Muerte.

Para Luna esta cinta fue un paso muy importante en su carrera, pues significó entrar esta franquicia tan querida por millones de personas de varias generaciones. Además le dio el paso a tener su propia serie que será una precuela: Andor, que veremos vía Disney+ en la segunda mitad del 2022.

Claro que en la lista de trabajo en el cine de este histrión también podemos encontrar que no sólo ha hecho dramas o comedias, también hay cintas románticas como Dirty Dancing: Havana Nights y A rainy day in New York. Y ya se ha codeado con grandes nombres entre los que podemos mencionar a: Tom Hanks (La terminal) y Sean Penn (Milk), entre otros.

A futuro, seguramente Diego Luna acrecentará su lista de películas esenciales, pero mientras tanto con estas basta para ver su evolución actoral.