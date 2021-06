En 2020 estos conciertos se posicionaron como imperdibles, pero irregularidades en su logística hicieron desconfiar a los chilangos.

Conciertos de piano y violín, a la luz de las velas, en un espacio íntimo… Así se han anunciado una serie de eventos en la CDMX. Sin embargo, usuarios en redes sociales han denunciado que Candlelight Concerts by Fever se trata de una estafa.

A mediados de 2020, comenzó a circular en redes sociales un concepto de eventos único en México: conciertos con repertorios de Chopin, Tchaikovsky y otros clásicos.

No obstante, la novedad que ofrecían los organizadores es que dichos espectáculos se llevan a cabo bajo la luz de decenas de velas. Además, ofrecía el plus de efectuarse en locaciones pequeñas para cuidar las medidas sanitarias.

Aquí es necesario recordar que, durante la incipiente etapa de la pauta publicitaria de Candlelight Concerts by Fever, la Ciudad de México se encontraba apenas en las primeras semanas de la nueva normalidad.

Teatros, cines, foros culturales, espacios de espectáculos, entre otras locaciones tuvieron que cesar actividades debido a la pandemia de covid-19, y para verano pocas actividades del mundo cultural y de entretenimiento tenían luz verde para ejecutarse en espacios cerrados.

¿Quién está detrás de los conciertos Candlelight Concerts by Fever?

Fever, una app internacional es el canal para comprar los boletos de conciertos de Candlelight en CDMX.

Si bien se trata de una empresa con verificación en redes sociales y miles de comentarios de usuarios de todo el mundo, las experiencias de los eventos realizados en México no han sido muy favorables.

Durante la primera etapa que anunciaba los conciertos Candlelight Concerts by Fever, usuarios denunciaron que las fechas de los eventos se aplazaban o cancelaban de forma recurrente, lo cual generó desconfianza.

La primera locación para los conciertos de Candlelight fue LUC34 —Lucerna #34 en la colonia Juárez— un espacio que ha tenido varios giros de operación: restaurante, antro-bar y actualmente un venue para renta.

Sin embargo, en su fachada no hay señalamientos acerca de los eventos que se realizan al interior.

Lo mismo ocurrió con la segunda locación de los conciertos Candlelight, en la calle Nacional Monte de Piedad #7 en el Centro Histórico.

¿Cómo son los conciertos?

De acuerdo con el reportaje de Pablo Luna publicado en el Diario de México, los eventos anunciados por Candlelight Concerts by Fever que sí se realizaron tenían condiciones muy distintas a las presentadas en la publicidad. Por ello varios usuarios comenzaron a dudar de la capacidad de organización y ejecución de los eventos.

Por ejemplo, los espacios no tenían la acústica óptima, la escenografía era muy precaria, las velas que prometían una experiencia única resultaban ser lámparas led y la experiencia de los músicos dejaba mucho que desear respecto a las expectativas de la publicidad.

A través de un grupo de Facebook llamado Fraude Candlelights Concerts CDMX, decenas de usuarios han expresado sus dudas, inconformidades y quejas acerca de estos conciertos a la luz de las velas.

“Yo en cuanto vi que era Fever lo cerré. Mi concierto sí se llevó a cabo pero la calidad no fue lo que esperaba. Bonito concepto pero mala ejecución”, menciona la usuaria Adri Avc en un comentario.

En las intervenciones de los usuarios también comparten experiencias en torno a las dificultades para obtener los reembolsos de Candlelight Concerts by Fever.

“Los que no se quieran arriesgar, pidan reembolso. No dejen de pedirlo por correo haciendo énfasis en su mala reputación, así como 2 o 3 mensajes en sus redes diciendo lo mismo y acceden. A mí me tomó 2 semanas cerrar este ciclo”, alerta Tuza Pal Antz en el grupo.

También hay usuarios que han compartido fotos de los escenarios el día del evento para asegurar a los miembros del grupo que los conciertos son reales y se llevan a cabo en tiempo y forma.

“Mi evento es hoy y sí será”. “Aquí está la prueba, hoy domingo a las 18:00”, “Amigos ayer fue la fecha de mi concierto y sí se realizó”, “Yo fui al Monte de Piedad el domingo a las 10 y sí se llevó a cabo. Afuera no hay ningún anuncio ni señalamiento tuvimos que tocar la puerta. Si abren 30 min antes, suerte a todos!”.

Esos son algunos de los comentarios de los usuarios que sí lograron vivir la experiencia.

La cartelera de los conciertos Candlelight está vigente. En Facebook los anuncios aparecen en el home y en búsquedas de Google se visualizan fechas de eventos programados para junio y octubre.

Para confirmar la legalidad y logística de los conciertos de Candlelight, Chilango buscó a CDMX Secreta, página que —desde el año pasado— ha anunciado con una fuerte campaña publicitaria estos eventos.

Al respecto, CDMX Secreta comentó que los conciertos se aplazaron hasta que la Ciudad de México pasará a semáforo amarillo: “El 18 de mayo comenzaron los conciertos de forma regular. Se llevan a cabo todas las semanas en el Monte Nacional de Piedad”, indicaron.

“Entendemos que los cambios en las fechas hayan despertado molestias por parte del público. En todos los casos se les notificaba a las personas sobre los cambios en sus boletos, pero en muchas ocasiones la gente hace la compra en correos que no revisa y hubo personas que llegaron a ir al venue y pues obviamente no había nada cuando el semáforo estaba en naranja. Nuestra empresa está conformada por dos: Secret Media Network, los medios y Fever, plataforma de entretenimiento.”

Tras leer las quejas de los usuarios y consultar a los organizadores se puede saber que todo se debió a una campaña de comunicación apresurada y confiada en el cambio del semáforo naranja al amarillo, lo que produjo los innumerables casos de inconformidad entre los usuarios interesados en dichos conciertos.

Si bien algunas fechas de Candlelight Concerts by Fever se han concretado desde mediados de mayo pasado, su calidad y ejecución no satisfizo las expectativas que generaron entre miles de usuarios hace más de 10 meses.