Una víctima más de la covid-19 es este festival. Posponen Corona Capital 2020, pero si todo sale bien prometen volver para 2021.

Noviembre nos traía cosas chidas cada año a la Ciudad de México, una de ellas era este esperado festival. Posponen Corona Capital 2020 hasta el año que viene a causa de la pandemia provocada por la covid-19. Van los detalles.

Por medio de sus redes sociales se hizo oficial: posponen Corona Capital 2020. Los organizados del evento detallaron que la seguridad e integridad de todos los asistentes es primordial.

En el siguiente mensaje se puede leer su postura: “Después de celebrar juntos diez años de música, con tristeza anunciamos que la edición de este 2020 tendrá que ser pospuesta para el 2021”, se lee en el mensaje.

El festival Corona Capital queda pospuesto para el 2021

Encuentra más información en el siguiente comunicado y quédate pendiente de nuestras redes sociales. pic.twitter.com/2KuDWvL9o3 — Corona Capital (@CoronaCapital) October 12, 2020

Además, aseguraron que en 2021 podrían volver con “la experiencia que ustedes merecen”, pues recordemos que los músicos y bandas que se presentan en su cartel son de talla mundial.

Tal es el caso de Billie Eilish, The Killers, The Strokes, Lorde, Lana del Rey, Dua Lipa, Weezer, Florence & The Machine, Two Door Cinema Club, MGMT, Pixies, Interpol, Portishead, Arctic Monkeys,Sigur Rós, yQueens of the Stone Age, nada más para que hagas memoria.

Posponen Corona Capital 2020 por seguridad de los asistentes y las bandas, pero es una realidad que muchos esperan con ansias este festival que tras una década ha hecho felices a miles de capitalinos, extranjeros y latinos por igual.

En el ambiente y, contexto actual, todos esperamos con ansias la vuelta de los conciertos, festivales y reuniones, cuando la situación lo amerite. Ya veremos en 2021 si el Corona Capital nos sorprende.

