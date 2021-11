El arquitecto mexicano Oscar Hagerman nos comparte sus impresiones sobre el rumbo de la arquitectura y su relación con el medio ambiente.

El mexicano Oscar Hagerman, una de las figuras más importantes de nuestro país en términos de arquitectura, consolidó su prominente carrera lejos de las grandes ciudades y de los rascacielos. Por medio de diseños que se apegan a la vida común, el artista ha logrado mejorar la calidad de vida de numerosas comunidades marginadas.

En el contexto del festival What Design Can Do México (WDCDMX GNP) 2021, Hagerman platicó con nosotros sobre algunos momentos relevantes en su carrera profesional; asimismo, nos compartió su perspectiva acerca del diseño y de la arquitectura contemporánea en relación con el medio ambiente. Aquí te compartimos todos los detalles.

Arquitectura y medio ambiente desde la perspectiva de Oscar Hagerman

Con el desarrollo de las tecnologías y el crecimiento de las ciudades, podría parecer que vivimos el mejor momento para la arquitectura y el diseño a gran escala. Ante este panorama, Hagerman decidió darle la espalda al mundo de los rascacielos y devolver su atención hacia las zonas rurales de nuestro país.

Tal como nos comparte el artista mexicano, fue en el año 1979 cuando determinó que su carrera profesional se pondría al servicio de las comunidades más necesitadas: “Lo decidí cuando hice la primera Telesecundaria Rural en San Miguel Tzinacapan, en la Sierra Norte de Puebla, hace más de 40 años”, afirma.

Desde entonces ha dedicado varias décadas a desarrollar esta labor social y a trabajar en beneficio de los campesinos y pueblos originarios del país. A partir de esta experiencia colaborativa, el arquitecto ha enriquecido sus conocimientos previos con las técnicas desarrolladas por estas comunidades.

He aprendido a observar cómo en las comunidades campesinas actuales construyen con los materiales que tienen a la mano. También aprendí a escuchar a la gente para proyectar sus construcciones y a brindarles un espacio para que ellos participen en el diseño. Es importante escuchar a la gente de nuestra cultura, que lleva tiempo viviendo en la comunidad.

Diseño y arquitectura en un mundo agonizante

La labor social de Oscar Hagerman ha transformado la vida de muchas personas de escasos recursos en nuestro país; sin embargo, todavía resta un largo camino para experimentar un cambio permanente para la sociedad y el medio ambiente. Al respecto, el diseñador considera que el paso más importante de la arquitectura actual es trabajar mano a mano con ambientalistas.

En primer lugar, hay que reconocer el daño que ciertos productos están ocasionándole al medio ambiente; debemos consultar a los especialistas para conocer mejor los problemas que le estamos causando a la tierra y, además, tratar de emplear materiales competitivos con los que ya existen y que no dañen al planeta.

Por supuesto, estos proyectos requieren de la colaboración de numerosos profesionistas que deseen contribuir con su comunidad. En este sentido, Hagerman nos recuerda que no es necesario dejar de lado la creatividad individual y el talento artístico para desarrollar proyectos que mejoren la vida de las personas en las zonas rurales.

La arquitectura es una carrera de servicio y su originalidad debe radicar más en el contenido que en la forma. No olvidemos que, antes que nada, la arquitectura tiene el objetivo de conseguir que la gente viva mejor. Cuando doy clase en algunas Universidades, me cuesta trabajo acercar a los alumnos a la realidad porque estamos acostumbrados a diseñar para la gente de las ciudades y hemos abandonado a los que menos tienen.

En efecto, muchas ciudades del mundo y del país apuestan por la construcción de rascacielos, viviendas de lujo y centros comerciales. Al respecto, Oscar Hagerman nos comparte hacia dónde considera que deben dirigirse la arquitectura y diseño para realizar un cambio positivo en nuestro medio ambiente.

La mirada se debe dirigir hacia el ser humano. No importa si su habitación está en una casa individual o en un edificio; si se construye en la ciudad o en el campo; lo importante es el ser humano y su familia. Tenemos que conseguir que la arquitectura llegue a toda la gente sin importar los recursos que las personas tengan.

