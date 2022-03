Durante los últimos diez años, las herramientas digitales se han hecho indispensables para erigir nuestra cotidianidad. Esta circunstancia —intensificada en tiempos de pandemia—, se refleja en ámbitos laborales y educativos, así como en los vehículos de expresión artística. Es en este contexto en el que Marcela Flores Méndez, nueva directora del Centro de Cultura Digital (CCD), asume el mando de dicha institución.

Platicamos con la funcionaria y artista sobre los retos que enfrenta el CCD a 10 años de su fundación y sobre la importancia de las mujeres al frente de instituciones públicas. Asimismo, Flores Méndez nos compartió algunas de las primeras directrices que definirán el curso de este centro cultural capitalino. Conoce aquí todos los detalles.

El pasado 10 de enero, la Secretaría de Cultura dio a conocer el nombramiento de Marcela Flores Méndez como directora del CCD. La funcionaria, quien colaboró desde antes de la fundación de este centro, nos comparte que estos diez años de operación han significado mucho trabajo, especialmente para resignificar la Estela de Luz, sede del centro cultural.

Marcela Flores estudió Actuación en El Foro de Teatro Contemporáneo y posteriormente realizó la especialidad en Luminotecnia en la Escuela Superior de Artes del Espectáculo del Instituto del Teatro de Barcelona y Universidad Politécnica de Cataluña.

Además de intervenir en la fundación de este espacio multidisciplinario, Flores Méndez ha trabajado como gestora en otros proyectos federales y locales; en los últimos años, coordinó la iniciativa México Creativo. Desarrollo Cultural Sostenible (2019-2021) y dirigió la Fábrica Digital El Rule (2018).

De acuerdo con Marcela Flores, bajo su batuta el CCD continuará apostando por la formación, la investigación y la producción de contenidos. Cada uno de estos rubros se desarrollará en tres niveles de trabajo:

“Nuestra idea es continuar en estos tres niveles de colaboración. Algo que me parece importante dentro de la función pública es la continuidad de los procesos; actualmente, estamos realizando un análisis muy cuidadoso para no dejar de lado ningún proyecto que se ha iniciado con anterioridad”.

Además de las estrategias colaborativas que han caracterizado al CCD, Flores Méndez señala que se hará mayor énfasis en la reflexión sobre el exceso de contenidos con los que diariamente nos encontramos en internet.

Además de ser un espacio multifuncional, el CCD constituye un ejemplo en términos de paridad de género; en efecto, durante sus diez años de funcionamiento, han sido mujeres quienes se han encargado de su dirección. Al respecto, Marcela Flores nos comparte los principales retos que ella ha enfrentado durante el ejercicio de sus funciones.

En muchos sentidos de mi vida, ser mujer ha sido un reto importante. Creo que no he seguido los caminos que se establecen para una mujer y eso siempre es difícil. Por otro lado, tengo un hijo y eso ha significado mediar entre los cuidados y el trabajo; cuando nació, yo estaba en el CCD y muchos me recuerdan amamantando en la oficina mientras recibía a los colaboradores, ya que él siempre me ha acompañado en mi trabajo.