¡Que viva el amor! Acá te recomendamos algunos lugares para pedir matrimonio cerca de la CDMX y al interior de la capital.

¿Ya llegó la hora de llegar al siguiente nivel junto a tu pareja? Si mueres de ganas por escuchar el “sí, acepto” de esa personita especial, prepara el anillo y ponte tus mejores galas, porque aquí te compartimos ocho increíbles lugares para pedir matrimonio cerca de la CDMX, así como otras opciones al interior de la capital. ¡Chécale!

Además de ser excelentes escenarios para vivir ese momento tan único, estos lugares suelen ser poco convencionales, así que tu pareja ni va a sospechar la sorpresa que le espera. ¡Eligetu lugar favorito y que se arme el bodorrio!

8 lugares para pedir matrimonio en y cerca de la CDMX

Existen muchas opciones para pedirle matrimonio a tu pareja en la capital: desde contratar un mariachi para que se luzca con unos buenos clásicos, hasta una original cena romántica en alguno de los mejores restaurantes de la ciudad. Por supuesto, no pueden faltar las visitas a los miradores chilangos para enmarcar este momento único.

Pero si estas opciones no te convencen y quieres llevar a tu amorcito a un escenario diferente para dar el siguiente paso, no te preocupes, porque aquí te enlistamos algunos sitios y experiencias únicas (y bastante románticas) que te encantarán.

1. Nevado de Toluca

Si quieres desconectarte de la ciudad y vivir un momento especial en medio de la naturaleza, el Nevado de Toluca es la opción perfecta para tu pareja y para ti. Este volcán, también conocido como Xinantécatl, ofrece impresionantes vistas desde sus faldas hasta sus nueve picos.

El lugar posee dos hermosas lagunas (del Sol y de la Luna) y, si tienes suerte durante el invierno, podrás presenciar un espectáculo sin igual cuando el volcán se pinte de blanco gracias a la nieve. Para concretar tu propuesta de amor, te recomendamos alcanzar los picos de El Águila y El Fraile, desde los cuales se pueden visualizar las dos lagunas del volcán.

Este escenario es uno de los preferidos por los alpinistas y para los amantes de los deportes de montaña; toma en cuenta que, si tú deseas entrarle a alguna de estas actividades, deberás hacerlo en compañía de algún profesional.

Llega a Toluca https://t.co/t3R32w7ydu



Sube al Nevado y te encontrarás con el sol y la luna ☀️🌙#VisitMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/CNDRxVA0xw — Visit México (@VisitMex) October 17, 2019

2. Glamping en Malikualli

¿Qué tal una noche a la luz de las estrellas para declararte a tu amorcito? No lo pienses más y date una escapada a Malinalco, donde se localiza este increíble complejo ecoturístico. Entre las opciones que ofrece Malikualli se encuentra el vuelo en parapente, cabalgatas por el bosque, rapel en medio de las cascadas y muchas otras actividades para quienes disfrutan de las emociones fuertes.

Por supuesto, la estrella de la corona es el glamping; en efecto, durante la noche podrás hospedarte en una casa de campaña geodésica con vistas panorámicas al bosque y a las estrellas. Además de una terraza y un jacuzzi opcional, estos hospedajes cuentan con la opción de armar un paquete romántico para celebrar ese “sí, acepto” con el que tanto sueñas.

Tal vez te interese: Para una escapada aventurera: 5 grutas poco conocidas y cerca de la CDMX

3. Dinner in the sky

Las cenas románticas son un plan básico cuando hablamos de propuestas de matrimonio; si quieres que no falte buena comida en ese momento único, pero deseas añadirle un toque muy especial, te recomendamos echarle un ojo a Dinner in the Sky, cuyo equipo prepara increíbles manjares desde las alturas.

Esta increíble experiencia consiste en un banquete especial para un grupo pequeño de comensales, cuya mesa se encontrará flotando por los aires durante poco más de una hora; desde allí podrás contemplar el atardecer, las vistas panorámicas hacia el entorno o pasar una velada más cerca de las estrellas.

Dinner in the Sky cuenta con varios escenarios para elegir, desde Campo Marte al interior de la CDMX hasta Teotihuacán y Monterrey. Asimismo, hay opciones para desayunos, comidas y cenas, así como drinks y canapés si buscas una experiencia más breve. Acá te dejamos el enlace para que elijas la opción que más te convenza.

4. Mirador de Cuatro Palos, Querétaro

En definitiva, observar un hermoso paisaje junto a tu persona favorita es suficiente para que el entorno se ponga romántico. Por ello, aquí te presentamos el Mirador de Cuatro Palos, un lugar en el que podrás caminar por encima de las nubes y enamorarte de la belleza natural de Querétaro junto a tu amorcito.

Ubicado en la Sierra Gorda, este mirador es uno de los puntos más bellos para contemplar las montañas; asimismo, constituye un escenario perfecto para quienes aman practicar el senderismo y contemplar el mundo desde las alturas. La forma más eficaz de sacarle provecho a este sitio es acudir temprano a ver el amanecer y entregar el anillo cuando el sol se asoma por encima de las nubes.

Lánzate al lugar con toda la actitud y no olvides tu cámara, ya que encontrarás increíbles espacios para tomarte tus primeras fotos como una pareja comprometida. ¡Vas!

¿Te gustaría sentirte cerca de las nubes?



La vista es única desde el Mirador Cuatro Palos en Pinal de Amoles, Querétaro.



📷 @karykaryalvarez pic.twitter.com/qdTfs5Jo1t — Visit México (@VisitMex) February 9, 2021

5. Laberinto del Ajusco

Porque nuestra CDMX también tiene espacios llenos de romance, aquí te compartimos un plan para pedir matrimonio sin necesidad de salir de la capital. Hablamos del Laberinto del Ajusco, un espacio sin igual que te hará sentir dentro de una novela romántica.

Enmarcado por una construcción estilo tudoriano, este laberinto es una reproducción casi exacta del que se encuentra en Reino Unido, antigua propiedad de Ana Bolena; ahora, en este sitio convergen personas que buscan tranquilidad, o bien, quienes desean superar el reto de vencer el laberinto.

Deja que tu amorcito te busque al interior de este lugar y, cuando llegue el momento, haz tu propuesta romántica en medio de este hermoso paraje.

¿Conoces el laberinto del Ajusco? Un lugar que parece sacado de un cuento de hadas https://t.co/PonAtgKk5c pic.twitter.com/eyGWGHHbcT — Chilango (@ChilangoCom) January 25, 2017

Te recomendamos ver: Arma tu paseo romántico en estos espacios escultóricos abiertos de la CDMX 🗿🍃

6. Paso de Cortés

Otra alternativa si te gusta la naturaleza y quieres que los volcanes sean testigos de tu amor es el icónico Paso de Cortés. Este puerto montañoso está ubicado entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en el Estado de México, y es un spot conocido para quienes disfrutan del senderismo y de los deportes de montaña.

El paisaje de este lugar es absolutamente único; pero además, si decides madrugar un poco junto a tu pareja, podrás disfrutar de un increíble amanecer con el cual ese “sí, acepto” estará más que garantizado. Para que disfrutes por completo la belleza de este sitio, te recomendamos contratar algún servicio local de guía; te dejamos algunas opciones en el siguiente enlace.

El Paso de Cortés nos recibió con los brazos abiertos para que conozcas la experiencia de caminar y desayunar al amanecer entre el Izta y el Popo. 😱 😻 pic.twitter.com/rk6TKOy17U — Chilango (@ChilangoCom) February 9, 2022

7. Nido de Quetzalcóatl

No necesitas viajar muy lejos para sentirte en otro planeta; basta con recorrer el emblemático Nido de Quetzalcóatl para trasladarte a un mundo mágico en plan romántico. Esta peculiar construcción ubicada en Naucalpan, Estado de México, es obra de Javier Senosiain y todavía tiene el encanto de no ser tan conocida entre los chilangos.

Este conjunto habitacional tiene una forma que imita su entorno natural y que, al mismo tiempo, se asimila a los contornos de una serpiente. Además de contar con hermosos espacios al aire libre, este espacio tiene bellas fuentes y mosaicos que quedarán perfectos a la hora de pedirle matrimonio a tu corazoncito. ¡Recuerda que puedes hospedarte en el lugar!

📍El Nido de Quetzalcóatl, Naucalpan, Estado de México.



📸 @hellogypsymoon pic.twitter.com/ZwyS88CGL3 — Visit México (@VisitMex) October 15, 2021

Mira acá: ¡Cachún, cachún, ra, ra! 7 lugares poco conocidos de Ciudad Universitaria 🎓

8. Globo aerostático en Tequisquiapan

Dicen que el amor está en el aire y, a decir verdad, el ambiente se pone más romántico desde las alturas. Por ello, un vuelo en globo aerostático puede ser la opción ideal para dar el siguiente paso en tu relación. Si bien Teotihuacán es el lugar preferido por muchos para dar un paseo por los aires, aquí te recomendamos una alternativa menos conocida por el público de la capital.

El Pueblo Mágico de Tequisquiapan ofrece numerosas actividades a sus visitantes, especialmente para aquellos que disfrutan del queso y del vino. Además de degustar los manjares de esta región queretana, tu pareja y tú podrán subir a un globo aerostático y contemplar un paisaje fenomenal antes de realizar tu propuesta de amor.

Ya que andan por la zona, visiten también las iglesias características de la zona, así como sus minas y hermosos viñedos.

☀️#FelizDomingo desde #Tequisquiapan en Querétaro, donde podrás admirar maravillosos paisajes desde las alturas. Vive un día de aventura en este #PuebloMágico y disfruta de un espectacular amanecer viajando en globo, ¡las bellas vistas que tendrás🤩 serán inolvidables! ⛅️ pic.twitter.com/outEcJJPqB — SECTUR México (@SECTUR_mx) February 6, 2022

¡Mucha suerte en el siguiente paso de tu vida en pareja! No olvides invitarnos a la pachanga y, antes de irte, te recomendamos echarle un ojo a: Arma tu pícnic romántico en estos jardines poco conocidos de la CDMX 🍃.