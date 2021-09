Para que conozcas más la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México, te compartimos aquí la explicación de dos expertas en el tema.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar inconstitucional la penalización del aborto a nivel nacional. ¿Qué supone este cambio para las mujeres embarazadas y personas gestantes del país? Aquí te detallamos más sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México y América Latina.

En esta ocasión, platicamos con Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva del Women’s Equality Center (WEC), así como con Angélica Cárdenas, vocera de los movimientos Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Ellas nos hablaron sobre la nueva condición judicial de la interrupción del embarazo en el país.

Resolución de la SCJN sobre el aborto, ¿Qué significa?

Al respecto de la última resolución de la SCJN, Paula Ávila-Guillén afirma que se trata de un acontecimiento histórico; asimismo, el hecho supone un avance considerable en la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, no sólo para México, sino para toda América Latina.

“Es la primera vez que una Corte recoge argumentos que las defensoras llevamos usando desde hace tiempo; esto denota su entendimiento de que la medida no solo es un derecho a la autonomía, sino también un asunto de justicia social. Las mujeres de bajos recursos son las más vulnerables y han sufrido la parte más difícil de estas restricciones”, afirma.

En el aspecto político, esta resolución constituye un importante e histórico avance. Sin embargo, en el ámbito legal todavía resta camino para que el derecho a la interrupción del embarazo esté garantizado para todas las mujeres y personas gestantes en México.

Al respecto, Paula sostiene que “inicialmente, esta resolución de la Corte les habla a los jueces, no a los legislativos. En este sentido, nos toca presionar a los ministerios de salud para que realicen las adecuaciones pertinentes a sus legislaciones de acuerdo con el nuevo precedente de la SCJN”.

A su vez, Angélica Cárdenas nos explica que las palabras de la Corte no deben entenderse como una legalización del aborto en el país; hasta el momento, solamente la CDMX, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Coahuila lo han despenalizado. Ya que cada entidad cuenta con su propio Código Penal, debemos esperar las legislaciones locales.

“La garantía que nos da la Suprema Corte consiste en que, si una mujer o persona gestante es denunciada por abortar, no podrá entrar a la cárcel. Así pues, la Corte no modifica la códigos penales locales, solamente les brinda la interpretación para que ya no se criminalice el aborto”, detalla Angélica.

Tal vez te interese: Histórico: Corte declara inconstitucional penalizar el aborto

América Latina y la Marea Verde

Durante los últimos años y meses, la discusión en torno al aborto ha rendido algunos frutos en América Latina. Aunque cinco países conservan prohibiciones totales a este derecho (Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Haití), hay otros más, como Argentina, Colombia, Chile y México, que ya están ganado terreno en la conversación.

Estos resultados, tal como lo detalla Angélica Cardenas, provienen de los grandes esfuerzos de la Marea Verde: “Nos han negado por tanto tiempo nuestros derechos, que nos hemos organizado para resistir. Sobre todo en derechos reproductivos, poco a poco hemos avanzado por las mujeres de cualquier lugar y generación”, afirma.

De acuerdo con Paula, estos movimientos en América Latina todavía deben enfrentar el reto más difícil: Ver la implementación de estas ganancias en la ley. “Nuestros países experimentan un problema de impunidad excesivamente alto; hay un sistema judicial que les está fallando a las investigaciones de estos crímenes“.

A su vez, Angélica nos explica que “la violencia es como la hierba mala: Lo más práctico es cortar lo superficial, pero la raíz seguirá allí y seguirá saliendo si no se corta de raíz; a esto le llamamos violencia estructural. Para ganarle la batalla, es preciso que el gobierno haga su trabajo y que cambiemos nuestros esquemas culturales”.

Otros hechos sobre la penalización del aborto

Si bien la marea verde debe llevarse el crédito por los avances conseguidos hasta ahora, las legislaciones también son el resultado de la evidencia de 20 años de investigación. De acuerdo con Paula Ávila-Guillén, las leyes restrictivas sobre la interupción del embarazo no reducen el número de abortos, pero sí incrementan el número de muertes maternas.

“Las legislaciones restrictivas en América Latina y en el mundo solamente generan más abortos inseguros; asimismo, el nivel de mortandad afecta desproporcionalmente a mujeres de bajos recursos. La combinación de estos factores demuestra que la ley es obsoleta en toda la región”, asevera.

Si el objetivo de estas leyes es disminuir la cantidad de abortos, nuestras especialistas afirman que existe todo un sistema que, en conjunto, puede lograrlo; sin embargo, aun con ello, existen motivos por los que una persona puede decidir interrumpir un embarazo.

“Estas medidas incluyen la educación sexual, el acceso a anticonceptivos y a la píldora del día siguiente, servicios adecuados para la maternidad, apoyo a las mujeres que deciden ser madres, respeto a las licencias de maternidad y parentidad”, sostiene Paula.

Te recomendamos ver nuestra sección: Chilanga Manifiesta

Los pasos de la interrupción del embarazo en México

Como ya te adelantábamos, resta un largo camino para que las mujeres y personas gestantes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos en México de forma plena; sin embargo, Angélica Cárdenas nos adelanta algunos de los puntos más importantes que debe tener en cuenta una persona que desea abortar o ya ha abortado en el país.

“Primero debe saber que no está sola; es su decisión, es su derecho y la respetamos. Segundo, tiene que revisar la legislación de su entidad federativa. Tercero, le recomendamos buscar acompañantes y grupos de ayuda; una cosa maravillosa de la marea verde es que en toda la República encontraremos a alguien que nos puede ayudar”.

Asimismo, reiteró que en cada entidad del país podemos hallar abogadas con preparación, disposición y voluntad de ayudar a mujeres que se encuentran en esta situación y que, lamentablemente, se enfrentan a juicio o criminalización por este motivo.

¿Te resultó de utilidad este contenido? Antes de irte, te recomendamos echarle un ojo a la Página Oficial de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, así como a sus redes sociales.

Ya que andas por aquí, échale un ojo a: Identidad, racismo y pueblos indígenas: entrevista con Yásnaya Aguilar.