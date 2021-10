La artista mexicana María Conejo nos comparte una nueva faceta de su quehacer pictórico con esta exposición artística en Machete.

El fuego posee un profundo poder transformador: Todo lo que toca se consume, se purifica o, simplemente, comienza a moverse. La artista visual María Conejo nos habla sobre la fuerza de este elemento dentro de su nueva exposición artística en la Galería Machete, Fuego Interno, Fuego Eterno.

Fuego Interno, Fuego Eterno

Conejo nos compartió que esta serie visual surgió tras varios meses de reflexión y crecimiento profesional: “Esto es resultado de mi proceso pandémico, de estar recluida pensando muchas cosas; pero también es la suma de lo que aprendí en otros proyectos que he desarrollado durante estos meses”, afirma.

Tal como lo indica el nombre de la muestra, el fuego constituye el elemento primordial dentro de la colección. En efecto, podemos contemplarlo en contacto con el cuerpo humano y, al mismo tiempo, rodeado por un bosque en medio de la noche. Al respecto, Conejo nos cuenta que las llamas representan para ella un momento de transformación.

“En este tiempo espiritual de cuarentena empecé a pensar en los rituales del fuego, por ejemplo, cuando quemamos lo que ya no nos gusta para que llegue algo nuevo; no voy a quemar mis dibujos, pero decidí crear este personaje de fuego e introducirlo en mi narrativa visual para que provocara a los otros personajes”, nos comparte la artista visual.

Tal vez te interese: ¡Ya volvió! El MUAC reabre sus puertas con 5 exposiciones presenciales

Un nuevo génesis

Además de crear una entidad de fuego, María decidió desarrollar una historia alternativa del génesis, donde un grupo celebra que ha encontrado su poder: “En esta noche mágica, los personajes bailan y, con sus movimientos, hacen crecer una planta custodiada por una serpiente, protectora del conocimiento ancestral”.

En esta versión del mito de Adán y Eva, la serpiente es bondadosa con las personas y quiere compartir con ellas su más preciado regalo: la consciencia de tener un cuerpo y sentir placer. “Las personas en mis pinturas se incendian y están en éxtasis; queman su mundo para transformarlo en un sitio donde el placer sea un eje fundamental”.

La artista originaria de Cuautla, Morelos, ha sido premiada dos veces por el FONCA de la Secretaría de Cultura; asimismo, su trabajo ha sido exhibido en diversas partes del mundo, como Barcelona, New York y Miami. El estilo de su trabajo visual se distingue por la presencia, exploración y placer de los cuerpos femeninos.

“Mi interés es proponer nuevas maneras de pensar sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad; en esta muestra, sugiero un mito fundacional distinto en el que exista otra posibilidad de ser y de estar en este mundo”, nos comparte.

Ahora podremos disfrutar de su primera exposición individual en la Galería Machete, recinto chilango que ha reabierto sus puertas al público para la difusión del talento artístico consolidado y emergente.

Pussypedia y otros proyectos

De acuerdo con María, la narrativa en Fuego Interno, Fuego Eterno se fue desarrollando a la par del libro Pussypedia; se trata de una edición impresa en inglés que retoma la información más importante sobre la sexualidad femenina y parte de la plataforma digital homónima (aquí te compartimos el enlace).

Este proyecto de María Conejo y Zoe Mendelson busca contribuir a que cambie el modo en que nos aproximamos a la sexualidad femenina. “Tratamos de mostrar otras posibilidades y de ver la vida sin los lentes patriarcales”, nos cuenta Conejo, quien nos comparte que el año siguiente contará con una versión en español y que se traducirá a otros idiomas.

Además de su proyecto editorial, María Conejo colaboró en el diseño de arte de un cortometraje animado, dirigido por Carolina Corral y Magali Rocha. En él, se retoma el problema de las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas en el estado de Morelos.

Tal como nos comparte la artista, estos proyectos han enriquecido su obra pictórica y la han impulsado a probar nuevas formas de creación: “Esto ha sido un reto para mí; en un inicio no pensé que mi historia se desarrollaría en pintura, pero reflexioné por qué no había probado ciertas técnicas y soportes y al final me aventé”, nos comparte.

¿Cuándo visitar la nueva exposición artística en la Galería Machete?

¿Quieres conocer el trabajo de María Conejo? Machete te recibirá en sus renovadas instalaciones a partir del próximo 4 de octubre. ¡Tienes hasta el 13 de noviembre para recorrerla! Antes de que te vayas, no te olvides de echarle un ojo a las redes sociales de la artista, así como a la Página Oficial de Machete.

Dónde: Córdoba 25, Roma Norte.

Cuándo: L-S, 10:00 a 18:00 h

Cuánto: Entrada Libre



Si lo tuyo es disfrutar del arte, te recomendamos ver también: ¡Está de vuelta! La Feria Internacional del Libro regresa al Zócalo de la CDMX 📚🥳