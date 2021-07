Desde el 2006 la compañía productora de pódcasts Dixo ha llevado el formato a nuevos límites y fronteras en México.

Sin duda la situación que vivimos desde la pandemia ha afectado mucho a la industria del entretenimiento (entre muchas otras). Sin embargo, en algunos rubros el cambio ha sido positivo y tal es el caso del pódcast, un formato de audio que ha tenido un boom sin precedentes pero un camino largo y sinuoso de 15 años atrás cuando Dixo, la primera plataforma de pódcast en Latinoamérica se fundó, y fue justo en una de las colonias mas conocidas por los chilangos: Polanco.

Dixo fueron los primeros en hacer pódcasts en México

El término pódcast surgió primero en 2004 y su origen viene de los términos iPod y Broadcast. Desde entonces el formato ha evolucionado sustancialmente y, en la actualidad, es uno de las formas con mayor crecimiento para consumir contenidos. Tan solo en México se estima que a finales del 2019 el número de oyentes era de 16.7 millones y se pronostican 42.8 millones para 2024, lo que convierte en el segundo mercado de pódcasts más grande de América Latina luego de Brasil. Esto, además, lo convierte en una industria muy redituable, pues los ingresos por publicidad han pasado de 1 a 15 millones en los últimos 6 años. Para entender mejor la situación actual platicamos con Dany Saadia quien fundó precisamente en la Ciudad de México, Dixo, la primera plataforma de pódcasts en Latinoamérica.

Chilango: Dany, ustedes en Dixo llevan haciendo pódcasts durante 15 años, platícame ¿cómo han evolucionado y cuáles han sido sus principales aprendizajes en el medio?

Dany Saadia: Creo que ha sido un camino largo. Cuando nosotros empezamos a hacer realmente pódcast desde el principio no era radio por internet; no era subir audios, sino un pódcast en forma con todos los retos tecnológicos que implicaba. En esa época no había las plataformas de streaming que fue lo que ayudó mucho a la popularización de los pódcasts.

Los primeros 10 años yo diría que nuestro principal trabajo fue casi de evangelización, tanto con marcas como con escuchas y programadores, e incluso 10 años después en el 2015 todavía estábamos batallando con que la gente entendiera bien el concepto, cómo podía monetizarse y cómo podían llegar a las audiencias. Pero creo que ahora nuestra plataforma está justo donde queríamos llegar, el mayor aprendizaje es que cómo puedes contar una historia con un contenido que sea educativo, divulgativo y entretenido, esas son las tres claves que nosotros buscamos en cada pódcast y que pensamos que debemos ofrecerle a alguien que está también dándote parte de su tiempo.

Ch: Actualmente, con tu experiencia en Dixo, ¿cuál crees que es la escena actual del pódcast en México?

D: Yo creo que en México tenemos una gran ventaja en temas de producción y está a la altura de las americanas, francesas, etc., sin embargo pienso que en la escena hay un error en la concepción de lo que debe ser un pódcast, pienso que se abusa del formato radiofónico en donde existe un anfitrión y un invitado y se piensa que eso les va a generar tráfico a través de SEO o gracias a la popularidad del entrevistado.

Pienso que casi no se exploran muchas otras formas más narrativas, incluso de monólogos, si tienes un experto que te hable de un tema, puedes capturar la atención aunque sea un formato larguísimo, yo he escuchado pódcast especializados de historia de la primera guerra mundial, ¡duran cuatro horas y no puedes parar!

En tu opinión cuáles son las claves para que un pódcast sea bueno.

Primero la constancia, si vas a hacer un pódcast semanal o mensual que así sea, hay que ser regulares y no estar cambiando tampoco todo el tiempo el formato. Creo que una de las ventajas del pódcast es que si no empieza bien, puede irse adecuando, -algo que no pasa o que es muy costoso con otro tipo de producciones- hay que escuchar a la audiencia, revisar sus comentarios, analizar las métricas. Tener un estricto control de calidad. Nosotros a pesar de tener más de 10 pódcasts a la semana no paramos en eso. Nosotros hemos dado cursos a empresas como Nickelodeon, MTV y estamos desarrollando una plataforma para poder dar acompañamiento a podcasters independientes, nos interesa que la industria siga creciendo y se profesionalice.

¿No sabes qué escuchar? Te recomendamos estos 5 pódcasts

Radio Ambulante

Es un pódcast narrativo que cuenta las historias de Latinoamérica en español. Buscamos llevar la estética de la buena crónica de prensa escrita a la radio. Trabajamos con una talentosa comunidad de productores de radio, periodistas e ilustradores a través de toda la región.

Puedes escucharlo en su sitio.

Business Wars

Netflix contra HBO. Nike contra Adidas. Los negocios son la guerra. A veces el premio es tu billetera o tu atención. A veces, es solo la diversión de golpear al otro. El resultado de estas batallas da forma a lo que compramos y cómo vivimos.



Lo puedes escuchar en wondery.com

Leyendas del Rock

Un recorrido por las bandas más importantes del rock mexicano que han dejado huella a lo largo de los años. Bajo la conducción de Iñaki Vázquez (Fobia, Moderatto y Gran Sur), conoceremos la historia de algunas de las bandas más icónicas del rock en español, desde anécdotas y datos jamás contados.

Puedes escucharlo en Deezer.

Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real.

Puedes escucharlo en Spotify.

Inside… Jaws, Star Wars, Psycho, etc.

Esta serie se adentra en las historias alrededor y detrás de películas que han marcado a generaciones, a través de entrevistas con algunos de sus creadores, anécdotas e historias poco conocidas que se cuentan en series de 6 a 8 episodios por película.

Puedes escucharlo en wondery.com

Puedes conocer más sobre la primera compañía de pódcasts en México, Dixo, en su sitio web.