La producción de telenovelas es un mundo complicado. Incluso, al momento de escribir algo nuevo. ¿Sabías que estas novelas no son originales?

¿Sabías que las telenovelas que hemos amado toda la vida y vimos en el canal 2 y canal 7 son, en muchos casos, readaptaciones? Pues sí, desde hace muchos años, la costumbre ha sido retomar las mismas historias y volverlas a hacer. ¡Quédate y te cuento cuáles de tus favoritas nunca fueron originales!

Telenovelas originales contra adaptaciones

Lo más curioso de esto es que siguen teniendo más rating las telenovelas “antiguas” que las actuales, entonces ¿para qué adaptarlas?

Hoy el nuevo refrito es de Telemundo. Ellos sacaron “Café con Aroma de Mujer” protagonizado por William Levy y Laura Londoño. ¿Qué si está buena? No se puede decir con certeza, puesto que es la misma historia que protagonizó Ángelica Rivera y Eduardo Yañez en 2007. En ese entonces tenía el nombre de “Destilando Amor”, y esta telenovela fue tan famosa que a nuestra ex primera dama todos la llaman por el nombre de su entrañable personaje “Gaviota”. Sin embargo, curiosamente, ésta no fue la primera telenovela con la misma historia: la original es de Colombia creada por Fernando Gaitán en 1994.

¿Ya viste? Clásicos de terror del cine mexicano

La verdad, es que todo siempre ha sido un refrito, solo que antes nadie se daba cuenta porque no teníamos los mismos accesos al internet, información o lo que sea. Y ¿hablar de telenovelas cien por ciento originales? lamentablemente NO existen o, mínimo, no aquí en México.

Siempre ha existido una gran competencia por ver quién compra más historias entre las dos televisoras estelares de México y ya desde hace unos años, viene a competir el Canal 3.Pero bueno, para no hacer esto tan tedioso, les diré algunas de las telenovelas más populares que salieron de un remake:

Rebelde

Fue una producción de Pedro Damián tan exitosa que se vio en más de 200 países. La Telenovela Original se llama Rebelde Way y es original de Cris Morena productora y escritora argentina.

Rubí

Todos recuerdan a Rubí protagonizada por Bárbara Mori, pero realmente esta no fue la primera versión. La original salió en 1968 con Fany Cano, pero en el 2020 salió una nueva versión protagonizada por Camila Sodi, misma que fue criticada fuertemente por no cumplir las expectativas.

Vivan los niños

Salió en el 2002 protagonizada por Andrea Legarreta, pero unos años antes en 1989 salió Carrusel aquí en México. Lamentablemente, no es una historia original: la versión original es de Argentina que se llamaba “Jacinta Pichimahuida” en 1966. Esa novela trata de una maestra de primaria que es buena de corazón con sus alumnos a quienes siempre los ayuda a salir adelante.

Atrevete a Soñar

Telenovela juvenil que protagonizó Danna Paola junto con Eleazar Gómez, la cual tuvo un éxito impactante en el 2009, pero no todos sabían que la versión original viene de Argentina en el 2007 con el nombre de “Patito Feo”. Lo que más remarca esta exitosa telenovela es el encuentro entre dos grupos de la secundaria Las Populares y Las Divinas, enseñándonos que la belleza se lleva en el interior.

La Fea Más Bella

Divertida producción de Rosy Ocampo que salió al aire en el 2006 protagonizada por Jaime Camil y Angélica Vale. Un dato curioso es que el final de esta Telenovela ha sido uno con los mayores ratings, pero claramente esta no era una versión original. La versión original tenía como nombre Yo soy Betty la fea y es originaria de Colombia. Salió al aire en 1999 y es una de las más populares en todo el mundo. Telemundo no se queda atrás puesto que en 2019 sacaron su propia versión con el nombre de Betty en Nueva York.

Y estas son solo algunas de la mayoría de las telenovelas que son remakes o refritos de otras muchas que existen y varias han pasado más de una vez en televisión

Así que yo me pregunto … ¿Qué es lo que hace que decidamos volver a verlas?

Mira acá: Los temas de Telenovela de Juanga