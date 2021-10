La ilustradora mexicana Ana Ramírez González forma parte de los Estudios de Animación de Pixar. ¡Checa las experiencias que nos compartió!

Hoy te presentamos una entrevista con la ilustradora mexicana Ana Ramírez González, cuyo talento la ha llevado a formar parte de los Estudios de Animación de Pixar. En el deporte, en las ciencias o en la cultura: Cada día son más mujeres quienes están rompiéndola en México y el mundo. Por supuesto, el arte no puede ser una excepción. ¡Checa lo que nos contó Ana Ramírez!

Los inicios de la ilustradora mexicana Ana Ramírez

Esta joven mexicana nos cuenta que el arte ha formado parte de su vida desde tiempos de su infancia: “Creo que mi primer acercamiento sucedió cuando comencé a practicar patinaje artístico a los 5 años; esa fue mi primera manifestación artística, ya que allí trabajaba en mis rutinas, diseñaba mis vestidos y comencé a dar mi propia opinión artística”.

Sin embargo, fue varios años más adelante cuando descubrió su pasión por la animación y por el dibujo, dos ámbitos que la llevarían a brillar en producciones del extranjero reconocidas a nivel internacional.

“Tomé clases de cómics y figura humana en la prepa; allí comencé a pensar que era eso a lo que quería dedicarme. Además, mi maestro (que se llama Horacio) trabajaba en un estudio en el que conjuntamente se realizaba la Leyenda de la Nahuala; nos invitó a un tour para la última clase y ahí descubrí que la gente podía hacer animación como trabajo.”

Desde entonces, la artista mexicana dirigió su camino hacia el mundo de la creación visual. Ha sido su talento, estilo único y esfuerzo lo que la ha llevado a integrarse al equipo de animación de Pixar y a colaborar en proyectos como la película Coco. Asimismo, conserva en su pluma y pincel un estilo que recuerda los vibrantes colores del país y de su natal Guanajuato.

“No todo va a fluir bien, tomes o no tomes riesgos”

Al hablar sobre las dificultades que enfrentó al enlistarse en estas grandes producciones, Ana nos comparte que lanzarse a tomar riesgos sin meditar demasiado es lo que más le ha ayudado a conseguir sus metas.

“Nada bueno en la vida es fácil; esto aplica en aspectos como la amistad o en cosas que esperamos que se den de forma sencilla. No todo va a fluir bien, tomes o no tomes riesgos. Lo que me ha mantenido fuerte ha sido nunca detenerme a pensar demasiado en quién era mi competencia o en las dificultades. Soy impulsiva con mis decisiones, para bien y para mal; si siento una corazonada, simplemente lo planeo y actúo”.

Aunque sabía que no faltarían obstáculos en su camino, la joven mexicana colocó su mente y esfuerzos en alcanzar su meta: “Simplemente pensé que quería trabajar en Pixar y no me detuve a pensar en mis posibilidades de entrar o si no me aceptarían. De alguna manera, fue una bendición no haber estado tan consciente de los retos; cuando se presentan, sé que los puedo atacar mucho mejor si no me detengo a meditarlos demasiado”.

Mujeres en el arte y la animación

Ana Ramírez constituye un ejemplo de constancia para las niñas y jóvenes que sueñan con dedicarse al arte, a la animación o al diseño. En este sentido, la artista mexicana asevera que todavía deben crearse más espacios para las mujeres en estas áreas si queremos hablar de una igualdad plena.

Cuando estaba en la escuela, había más del 50% de mujeres en las clases de animación y diseño; espero que poco a poco seamos más, ya que en producción todavía no somos mayoría. Con esta cantidad de estudiantes, ojalá pronto lleguemos a un punto en el que, al menos, seamos un 50-50 en el medio.

Al contarnos su experiencia personal en el área de la animación, Ana Ramírez señala que la educación recibida en casa y el apoyo de su familia fue un factor determinante para que no se rindiera hasta conseguir sus metas.

“Nunca pensé que no podría hacer algo por ser mujer. Esto nos lo inculcaron mucho en mi familia y me siento muy agradecida por ello; mis papás siempre nos impulsaron a mi hermana y a mí. Considero que, en general, influye mucho cómo educan los padres a sus hijas; en este sentido, me considero muy afortunada de haber crecido así y con esta mentalidad”.

Tras movimientos como #MeToo, Ana nos relata que se sintió muy agradecida de que su historia personal se haya dado como hasta ahora. “Al ser mexicana, mujer y extranjera, a veces me pregunto cómo le hice. Nunca me detuve a pensar por qué me decían que no, solo pensaba en que debía continuar haciendo las cosas hasta que me dijeran que sí y hasta que pudiera dejar que mi trabajo hablara por sí mismo”, asevera.

En la actualidad, Ana Ramírez forma parte de Poderosa, una campaña que busca celebrar la creatividad de las mujeres. “Me siento súper contenta y afortunada de que me hayan invitado a este evento importante y súper necesario. Es cierto que hay muchas mujeres en el arte que están haciendo cosas increíbles y no estamos hablando de ello lo suficiente”, afirma.

Consejo para las nuevas generaciones

Finalmente, la ilustradora mexicana Ana Ramírez compartió un valioso consejo para todas las personas que busquen hacerse camino en el mundo de las artes y el diseño: Buscar nuestra propia esencia y lo que nos hace únicos.

En el segundo año de la universidad, apliqué para unas prácticas en Disney y me rechazaron. Entonces me retroalimentaron y dijeron que mi trabajo les gustaba y que tenía potencial; sin embargo, también dijeron que era demasiado parecido al de otras personas en Disney y que no estaban buscando gente que hiciera lo mismo, sino nuevas perspectivas.

“En ese momento me dolió mucho y me tomó tiempo procesar, porque había estado trabajando en lo que yo pensé que ellos iban a querer; pero al final fue muy valioso su consejo y pensé que no elegí hacer esto para copiar, sino porque yo tengo algo que decir. Tengo mis propias opiniones, punto de vista y quiero que eso resalte en mi trabajo”.

Asimismo, la joven mexicana señala que lo más importante en cualquier proyecto, ya sea artístico o de cualquier otra índole, es hacerlo basado en tus propias vivencias personales: “Lo que hace la diferencia es la autenticidad; si tomas elementos de tu propia experiencia, siempre será auténtico porque nadie ha vivido lo mismo que tú”.

Si quieres conocer más sobre la experiencia y el trabajo de Ana Ramírez, no te pierdas las redes sociales de Poderosa.