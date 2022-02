Con pinturas como Las dos Fridas, El venado heridoy Sin esperanza, Frida se ha convertido en una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel mundial. Y aunque su fama se ha propagado por todos los continentes, todavía nos resta mucho por conocer sobre su personalidad y su labor artística. Por ello, el Museo Frida Kahlo y la Editorial RM han dado a conocer su nuevo libro El universo Frida Kahlo.

A lo largo de esta obra, especialistas de diversas áreas nos proponen nuevas perspectivas para aproximarnos a la artista, tales como la literatura, el textil, la fotografía, entre otras. ¿Quieres saber más sobre esta publicación? Aquí te contamos todos los detalles.

El pasado 31 de enero se llevó a cabo la presentación del libro en la icónica Casa Azul, ubicada en Coyoacán. Se trata de un conjunto de casi 300 fotografías y 12 ensayos, realizados por investigadores, artistas y especialistas en la obra de Kahlo que aportan una nueva mirada hacia el trabajo y la vida de la pintora mexicana.

Tal como señala Perla Labarthe, coordinadora del Museo Frida Kahlo, la publicación de este título tiene especial importancia tras dedicarle varios años de trabajo en conjunto y, al mismo tiempo, afrontar los retos que trajo consigo la emergencia sanitaria.

La publicación de El universo Frida Kahlo tiene lugar en el contexto de los 115 años del natalicio de la artista. De este modo, la presentación editorial inaugura un año de celebraciones dentro de recintos culturales como la Casa Azul.

Para comenzar con su distribución, este libro cuenta con un tiraje inicial de 9,000 ejemplares y con dos ediciones: una en inglés y otra en español. Asimismo, actualmente está circulando en América y Europa. Además, se espera que en los próximos meses también comience a distribuirse por algunos países de Asia.

De acuerdo con Ramón Reverté, director creativo y editor del volumen, esta gran apuesta de la Editorial RM está sustentada en la “universalidad” de la artista:

Frida es un personaje que ya no es local: es un personaje internacional. Tanto, que el mercado más grande para Frida Kahlo no es ni siquiera México: es Estados Unidos en este momento, y por una diferencia enorme. Es increíble el fenómeno de la pintora y no para de crecer.