La nueva película de La Era del Hielo: Las aventuras de Buck, regresa con nuevas aventuras y con las voces entrañables que todos conocemos.

¿Recuerdan las aventuras de Manny, Sid y Diego junto al pequeño Bodoque? Han pasado 20 años desde que esa primera historia se ganó nuestros corazones —y nuestras risas—; ahora, la nueva película deLa Era del Hielo: Las aventuras de Buck llega con insólitos protagonistas, pero con la misma esencia que ha caracterizado a la franquicia.

Al respecto de este estreno, Angélica Vale (voz de Ellie) y Carlos Espejel (voz de Sid) nos comparten cómo se sienten de volver a darles voz a sus icónicos personajes y de formar parte de esta franquicia tan familiar. ¡Checa lo que nos contaron!

Estrenan nueva película deLa Era de Hielo: Las aventuras de Buck

Durante cerca de 20 años, la manada más peculiar de la prehistoria nos ha regalado momentos hilarantes, divertidos y, en ocasiones, conmovedores. Tras varios años de pausa, finalmente llega porstreaming el sexto filme de esta historia con cómicas escenas y un importante mensaje sobre el amor de la familia.

En esta ocasión, las zarigüeyas Crash y Eddie encabezan la nueva aventura de nuestros amigos con una búsqueda de su propia independencia. Durante el camino, se encontrarán con Buck, la valiente —y excéntrica— comadreja tuerta que lucha por evitar la dominación de los dinosaurios.

Esta es la quinta película deLa Era de Hieloen que Angélica Vale se integra al doblaje en español; tal como nos comparte la actriz, su retorno al personaje de Ellie es un gran motivo de alegría y de aprendizaje personal, ya que ha sincronizado con ella algunos momentos claves de su vida:

Estoy muy contenta y feliz de la vida por formar parte de esta familia; es como un sueño hecho realidad, porque se juntaron mis dos amores:La Era de Hieloy Disney. Es una película que me ha dado la oportunidad de ir creciendo con mi personaje. Ellie se enamoró antes que yo y tuvo una hija antes que yo, pero luego lo fui viviendo junto a ella, así que es una maravilla que tantos años después podamos regresar.

Por su parte, Carlos Espejel asegura que se encuentra muy contento por regresar a la voz del perezoso Sid, cuya franquicia ha sido sumamente exitosa y aceptada por todo el público.

Yo creo que, de no ser porStar Wars, ésta debe ser una de las películas más exitosas. Estoy muy emocionado de ser parte de esta saga y estoy muy contento de presentarles la seis. Es una película para niños, pero también para toda la familia; los niños la disfrutan mucho por las aventuras y los personajes, pero los papás sin lugar a duda se divierten y la pasan bien.

Al igual que en los filmes anteriores,Las aventuras de Bucknos presenta nuevos personajes y una moraleja relacionada con el amor por la familia. Tal como señala Carlos Espejel al hablar sobre Sid, su personaje, la diversidad de la manada constituye un guiño a las familias latinoamericanas de nuestro siglo.

En varias ocasiones la manada se ha querido separar: Manfred iba a hacer su familia y Diego deseaba irse, pero Sid es el ensamble de esta familia que no funciona y que al mismo tiempo se adora. De alguna manera, ellos demuestran lo que somos nosotros los latinos, la familia, el amarse, el apoyarse; hay una similitud entre la familia mexicana y la latinoamericana conLa Era de Hielo.

La Era de Hielo vuelve con su icónico doblaje

Como ya te adelantábamos, la nueva película de la franquicia regresa a las pantallas con el doblaje que la ha caracterizado desde sus primeras cintas. En efecto, Jesús Ochoa vuelve como Manny, mientras que Sebastián Llapur dará voz a Diego. A su vez, Pepe Toño Macías y Moisés Iván Mora regresan a dar vida a Crash y Eddie respectivamente, y Óscar Flores interpretará a Buck.

Sobre la labor del doblaje al español latino, Angélica Vale nos comparte que disfruta mucho de esta faceta a través de películas infantiles; al mismo tiempo, realizar esta actividad profesional representa sueños cumplidos para ella.

Es algo que me apasiona desde toda la vida por algo muy especial: Recuerdo haber escuchado a Tin Tan y a Luis Manuel Pelayo en las películas, y uno de mis sueños era hacer doblaje para que un día quizá mis nietos me escucharan. Entonces, hacer estos sueños realidad y participar en varios doblajes ha sido una maravilla e, insisto, con la familia de Disney ya estoy bien acomodada, siento que de ahí soy.

Tanto Angélica como Carlos aseguran que el doblaje americano les sirve de guía durante su trabajo. Eso sí, cuando se trata de trasladar los chistes a nuestra lengua, son ellos quienes consiguen sacarnos una sonrisa con la juerga mexicana.

“Me acuerdo mucho de que la primera frase fue la de ‘ay, Mannny’; el personaje se llama Manfred y no podía pronunciarlo, entonces terminé por decirle ‘Manny-Manito’. Se ve que eso les gustó y por eso me quedé. Luego tuve que añadirle una traba, entonces me mandé hacer una guarda para los dientes, pero ahora ya lo hago naturalmente. Debía asemejar la voz del inglés con mi tono y, al mismo tiempo, darle esa tropicalización, esta onda para que suene latino y traducir los chistes para que sean divertidos”, señala Espejel.

La nueva película de La Era de Hielo ya se encuentra disponible a partir de este 28 de enero por medio del servicio de streaming de Disney+. ¿Cuándo te vas a animar a verla? Antes de que te vayas, te recomendamos echarle un ojito a:How I Met Your Father ya tiene fecha de estreno en México.