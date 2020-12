La Secretaría de Cultura de la CDMX organiza el homenaje a Armando Manzanero, la cita es a las 20:00 para cantar "Esta tarde vi llover".

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se puso las pilas para organizar un homenaje a Armando Manzanero, muy chilango. Todo será muy rápido, pero no por ello menos emotivo.

Este homenaje a Armando Manzanero es muy sencillo, solo debes abrir tu ventana (con sana distancia siempre) y, por ningún motivo salir a la calle, para entonar una de las canciones más queridas del maestro: “Esta tarde vi llover”.

La cita es a las 20:00 horas en la Ciudad de México para que todos cantemos desde nuestros roncos pechos en este homenaje a Armando Manzanero, desde casa. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México pretende que este evento se convierta en “el coro a distancia más grande del mundo”.

Y pues si ya pudimos cantar “Cielito Lindo” en otras ocasiones o armar “la Chona” en pleno cruce de Eje Central, sabemos que todo puede pasar. As{i que ya sabes quédate en casa y canta al estilo Manzanero.

Si no te sabes la letra de la rola, acá va, por tu bien -y el de tus vecinos- afina antes. Ensaya, échale ganitas y ponte a cantar un rato en este chilango homenaje a uno de los compositores más grandes que ha dado nuestro país al mundo, y sí. “Esta tarde de apagón, vi llover, vi gente correr y no estabas tú”. ge, ge, ge.

Esta tarde vi llover

Vi gente correr

Y no estabas tú

La otra noche vi brillar

Un lucero azul

Y no estabas tú

La otra tarde vi

Que un ave enamorada

Daba besos a su amor ilusionada

Y no estabas tú

Esta tarde vi llover

Vi gente correr

Y no estabas tú

El otoño vi llegar

Al mar oí cantar

Y no estabas tú

Ya no sé cuanto me quieres

Si me extrañas o me engañas

Solo sé que vi llover

Vi gente correr

Y no estabas tú