Nuevos murales se levantarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Tehuacán. ¡Participa en la convocatoria de Meeting of Styles México!

Es hora de refrescar las paredes de la CDMX con nuevos murales. Se sabe, se dice y tiene que pasar algo. Afortunadamente, en esa misión no estamos solos. Como cada año Meeting of Styles, uno de los festivales de arte urbano más importantes del mundo, regresa a México con 3 sedes para deleitarnos con lo mejor del graffiti, caligraffiti y mural pueden ofrecer. ¡Te contamos todo sobre la convocatoria Meeting of Styles México 2021!

Graffiti en México: Meeting of Styles

Para quienes no conozcan, Meeting of Styles (MOS) comenzó en 2002 en Alemania como una intención de unir a artistas y aficionados del graffiti de todo el mundo. Desde entonces han hecho más de 150 eventos en países de cuatro continentes, atrayendo a miles de espectadores a disfrutar de graffitis frescos en sus ciudades.

Mira acá: Los 9 murales del Metro que no conocías

En este año, debido a lo complicado que ha sido por la pandemia, se hará una convocatoria un poco más pequeña. Sin embargo, eso no significa que todos deberían participar. En México se contará con 3 sedes: Tehuacán (Puebla), Guadalajara y CDMX, por lo que hay mucha oportunidad para cualquiera interesado en mostrar su arte a gran escala.

150 murales en el horizonte

Cada una de las sedes de Meeting of Styles contará con 50 espacios disponibles para los artistas y se llevarán a cabo en diferentes fechas:

Tehuacán: 25 y 26 de septiembre.

Guadalajara: 2 y 3 de octubre.

CDMX: 9 y 10 de octubre.

La convocatoria estará abierta, sin ningún costo, y solo toma de 10 a 20 minutos en llenar. Lo único a tener en cuenta es que estará abierta del 26 de julio hasta el 25 de agosto y los resultados serán públicos el 29 de agosto.

Acá puedes llenar la convocatoria. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete!

¿Ya viste? Guía completa de los 11 murales de Tamayo en CDMX